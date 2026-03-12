Waszyngton krytykuje Czechy za zbyt niskie wydatki na obronność

Stany Zjednoczone ostro skrytykowały Czechy za planowane wydatki na obronność w budżecie na 2026 r. Według przyjętej przez parlament ustawy Praga przeznaczy na wojsko jedynie 1,7 proc. PKB, co plasuje kraj wśród państw o najniższych nakładach w NATO.

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Pradze skrytykowała decyzję władz Czech po przyjęciu budżetu na 2026 r., który przewiduje wydatki obronne na poziomie 1,7 proc. PKB. W opublikowanym w czwartek wpisie w serwisie X dyplomaci podkreślili, że sojusznicy powinni w pełni realizować zobowiązania przyjęte w ramach NATO.

Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet Haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo 5 %. Žádné výmluvy, žádné výjimky. https://t.co/9f3X9dtrPT — U.S. Embassy Prague 🇺🇸🇨🇿 (@USEmbassyPrague) March 12, 2026

Amerykańska ambasada przypomniała, że nowe cele wydatkowe ustalono podczas ubiegłorocznego szczytu NATO w Hadze. Zgodnie z ustaleniami państwa sojuszu powinny przeznaczać 3,5 proc. PKB na wydatki stricte wojskowe oraz dodatkowe 1,5 proc. na powiązane obszary, takie jak cyberbezpieczeństwo, co łącznie daje poziom 5 proc. PKB.

Waszyngton podkreśla, że nowe wskaźniki nie są przypadkowe. — Wszyscy sojusznicy muszą ponosić swoją część odpowiedzialności. Obecna sytuacja wymaga, aby standardem było 5 procent, bez wyjątków i bez wymówek — napisano w komunikacie amerykańskiej placówki dyplomatycznej.

Do krytyki dołączył także ambasador USA przy NATO, Matthew Whitaker, który w mediach społecznościowych przypomniał, że wszyscy członkowie sojuszu powinni „wziąć na siebie swoją część ciężaru”. Ostre stanowisko Waszyngtonu pojawiło się mimo relatywnie dobrych relacji z czeskim rządem.

Premier Andrej Babiš, często określany jako „czeski Donald Trump”, nie uniknął jednak krytyki ze strony amerykańskich partnerów. Z kolei prezydent Petr Pavel — były generał i były wysoki rangą urzędnik NATO — również wyraził zastrzeżenia wobec cięć w budżecie obronnym. Zapowiedział jednak, że nie zawetuje przyjętej ustawy budżetowej.

Spór o wydatki na obronność dotyczy także innych krajów NATO. Przykładowo Hiszpania w ubiegłym roku odmówiła poparcia celu 5 proc. PKB na obronność, choć zadeklarowała, że spełni tzw. cele zdolnościowe sojuszu, określające poziom sprzętu i potencjału wojskowego, jaki powinny utrzymywać państwa członkowskie.

Źródło: Politico