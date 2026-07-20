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NEWSROOM XYZ
20.07.2026 13:22

Wdrożenia AI w polskich firmach nie mają wpływu na zatrudnienie. Badanie NBP

Rośnie odsetek firm, które korzystają z AI. Z badania NBP wynika, że ze sztucznej inteligencji korzysta w II kwartale 2026 r. 42 proc. firm, podczas gdy na koniec 2024 r. wskaźnik ten wynosił 14 proc. Zdaniem banku centralnego AI ma na razie marginalny wpływ na zatrudnienie.

Ilustracja ręki robota, wspierającego pracującego mężczyznę
NBP sprawdził, jak wygląda wykorzystywanie AI przez polskich przedsiębiorców. Fot. Getty Images

Jak wynika z badania „Szybki Monitoring – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw", najwięcej firm z AI korzysta w sektorze usług (46 proc.), a najmniej w budownictwie i handlu (po 38 proc.).

Do tego im większa firma, tym bardziej korzysta z AI. Sztucznej inteligencji używa bowiem 59 proc. dużych firm, 43 proc. średnich i zaledwie 28 proc. małych i mikroprzedsiębiorstw.

Jak wynika z badania, wdrażanie AI nie wpłynęło na zatrudnienie. Jedynie bowiem niecały 1 proc. firm przyznało, że sztuczna inteligencja doprowadziła do redukcji etatów. Według NBP tylko 0,1 proc. firm z sektora przemysłowego ścięło zatrudnienie ze względu na AI. „Najgorzej" było w handlu i transporcie, gdzie odsetek firm zwalniających po wprowadzeniu sztucznej inteligencji wyniósł odpowiednio 1,8 proc. oraz 1,7 proc.

Okazuje się też, że 35 proc. firm nie rozpoczęło do tej pory analiz, jak wykorzystać sztuczną inteligencję. Najgorzej jest w grupie mikro i małych firm, gdzie ten odsetek wynosi 46 proc. Do tego 19 proc. najmniejszych przedsiębiorstw nie widzi efektywnego wykorzystania sztucznej inteligencji w działalności.

Źródło: PAP

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