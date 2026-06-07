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NEWSROOM XYZ
07.06.2026 16:51

We Włoszech może dojść do wielkiej bankowej fuzji. Banco BPM ma propozycję dla MPS

Włoska grupa Banco BPM poinformowała, że zaprosi bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) do rozmów o potencjalnej fuzji.

Jak szacuje Reuters, efektem połączenia byłoby powstanie największej grupy bankowej w kraju, wyprzedzającej swoim rozmiarem obecnego lidera rynku – UniCredit. Wartość grupy wyniosłaby 50 mld euro – podaje agencja.

Banco BPM wskazuje, że efekt synergii z fuzji przekroczyłby 1,1 mld euro, w tym ponad 650 mln euro po stronie kosztów oraz 450 mln euro po stronie przychodów – podaje włoski dziennik „La Repubblica". Po finalizacji transakcji zysk nowo utworzonej grupy mógłby osiągnąć pułap 6 mld euro – dodaje dziennik.

Zarząd banku jednogłośnie zatwierdził decyzję o wyrażeniu zainteresowania połączeniem z MPS – podano w komunikacie. Transakcja miałaby odbyć się na zasadzie „fuzji równorzędnych podmiotów". W takim scenariuszu największym udziałowcem nowej grupy pozostałaby francuska grupa bankowa Credit Agricole – wskazuje „La Repubblica". Należy do niej obecnie około 20 proc. akcji Banco BPM.

Bank MPS na razie nie odniósł się do sprawy. Jak podaje Reuters, cytując źródła bliskie sprawie, w poniedziałek ma odbyć się posiedzenie zarządu MPS.

Banco BPM objął część akcji w MPS w listopadzie 2024 r. Perspektywy potencjalnej fuzji obu banków skłoniły wtedy UniCredit do złożenia oferty przejęcia Banco BPM. Oferta nie doszła do skutku. Przejęciu sprzeciwiał się włoski rząd.

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Placówka Banco BPM w Rzymie we Włoszech
Banco BPM chce fuzji z MPS. Efektem byłoby powstanie największej grupy bankowej we Włoszech. Fot. Matteo Bastianelli/Bloomberg via Getty Images
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