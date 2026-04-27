We wtorek PE zagłosuje nad sprawami czterech europosłów z Polski

Do Parlamentu Europejskiego wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Mariuszowi Kamińskiemu. Jednocześnie już we wtorek eurodeputowani zdecydują o immunitetach czterech innych polskich parlamentarzystów: Daniela Obajtka, Patryka Jakiego, Grzegorza Brauna i Tomasza Buczka.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola poinformowała w poniedziałek podczas otwarcia czterodniowej sesji plenarnej w Strasburgu, że polskie organy wystąpiły o uchylenie immunitetu byłemu szefowi CBA i obecnemu europosłowi PiS Mariuszowi Kamińskiemu. Jak przekazała, sprawa została skierowana do komisji prawnej PE, czyli JURI.

Wniosek do Parlamentu Europejskiego złożył 31 marca prokurator generalny Waldemar Żurek. Postępowanie dotyczy działań Kamińskiego z lat 2007–2009, gdy kierował Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, w związku ze śledztwem opartym na „założonej tezie”, że Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy mieli kupić dom w Kazimierzu Dolnym przez podstawioną osobę.

Procedura przewiduje, że komisja JURI przygotuje sprawozdanie, które następnie trafi pod obrady całej izby. Parlament Europejski podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, a samo uchylenie immunitetu nie przesądza o winie europosła, lecz umożliwia krajowym organom prowadzenie śledztwa lub procesu.

Komisja prawna nie ma wyznaczonego terminu na przygotowanie rekomendacji, dlatego postępowanie może potrwać kilka miesięcy. Ewentualne pozbawienie mandatu europosła po prawomocnym wyroku należy już do władz państwa członkowskiego, z którego polityk został wybrany.

Równolegle we wtorek Parlament Europejski zagłosuje nad uchyleniem immunitetów czterem innym polskim europosłom. Chodzi o Daniela Obajtka, Patryka Jakiego, Grzegorza Brauna oraz Tomasza Buczka, wobec których prowadzone są odrębne postępowania.

W przypadku Patryka Jakiego sprawa dotyczy postępowania karnego oraz prywatnego aktu oskarżenia wniesionego przez sędziego Igora Tuleyę. Z kolei wobec Daniela Obajtka postępowanie odnosi się do jego działań jako prezesa Orlenu, związanych z blokowaniem dystrybucji tygodnika „NIE” na stacjach paliw koncernu po publikacji okładki z Janem Pawłem II.

Dla Grzegorza Brauna byłoby to już czwarte uchylenie immunitetu w tej kadencji. Tym razem sprawa dotyczy blokowania drogi dojazdowej w Jedwabnem 10 lipca 2025 roku podczas obchodów 84. rocznicy masakry ludności żydowskiej, natomiast w przypadku Tomasza Buczka śledczy badają zarzut naruszenia nietykalności cielesnej uczestniczki jednej z demonstracji.

Źródło: PAP