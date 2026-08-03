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03.08.2026 12:50

Węgierski Appeninn kupił 11 obiektów handlowych od Dekady

Appeninn Asset Management Holding Plc. przejął siedem parków handlowych i cztery centra od Dekady. Wartość umowy to ponad 100 milionów euro. Zarządcą przejętych obiektów zostanie Indotek Polska.

Kobieta na schodach ruchomych w centrum handlowym
Appeninn przejmuje centra i parki handlowe Dekada w Polsce. Fot. Getty Images

Holding przejął siedem parków handlowych zlokalizowanych w Brodnicy, Ciechanowie, Grójcu, Krakowie, Myślenicach, Olsztynie i Nowym Targu, a także cztery centra handlowe w Malborku, Sieradzu, Skierniewicach i Żyrardowie.

– Zakup obiektów sieci Dekada pozwala nam błyskawicznie zwiększyć skalę działania na polskim rynku handlowym i doskonale uzupełnia nasze dotychczasowe inwestycje w sektorze biurowym i logistycznym. (...) To ważny krok w realizacji naszej międzynarodowej strategii inwestycyjnej rozwijanej od 2022 roku, który wzmacnia długoterminową rentowność całego portfela – powiedziała Györgyi Szűcs, prezes zarządu Appeninn.

Appeninn sfinansowało przejęcie za pomocą środków własnych i kredytu Erste Group Bank AG. Doradcą transakcyjnym była grupa Indotek, inwestor i zarządca nieruchomości na 12 rynkach w Europie. To jednocześnie główny akcjonariusz Appeninn. Indotek przejmie też pełny zarząd nad przejętymi nieruchomościami w Polsce.

Appeninn Asset Management Holding Plc. to spółka inwestycyjna rynku nieruchomości, notowana na giełdzie w Budapeszcie. Inwestuje w obiekty komercyjne na Węgrzech oraz w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

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