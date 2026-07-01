Atal przejął 7 spółek za ponad 100 mln zł. A to nie koniec

Deweloper Atal przejął całość udziałów w siedmiu spółkach Grupy Budner za ponad 100 mln zł i spłacił ich długi. Ma też kupić nieruchomości za 30 mln zł.

Spółki, w których Atal przejął 100 proc. udziałów, to Budner Inwestycje, Słoneczne Wzgórza, BD 2, BD 3, BD 4, BD 5 i BD 6. Wszystkie należały do Grupy Budner. Po uwzględnieniu mechanizmu korekty cena transakcji wyniosła 100,9 mln zł. Atal sfinansował także spłatę długu spółek.

Deweloper zobowiązał się także do kupienia od spółki BD 1 gruntów za 30,4 mln zł. Kwota może jeszcze ulec zmianie.

Atal wypełnił w ten sposób umowę przedwstępną zawartą pod koniec kwietnia.

Obie umowy – przejęcia udziałów w 7 spółkach oraz zakup gruntów – stanowią dla Atalu funkcjonalną całość.

„Nabycie udziałów spółek od sprzedającego jest ściśle powiązane z nabyciem nieruchomości i bez możliwości nabycia nieruchomości kupujący nie zdecydowałby się na transakcję” – zapewniają przedstawiciele dewelopera.

Na początku czerwca zgodę na ten ruch dał UOKiK. Dzięki umowom Atal ma móc zrealizować nowe projekty w Trójmieście na ok. 70 tys. m kw. powierzchni użytkowej mieszkań.