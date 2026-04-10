Węgry przed wyborami: mobilizacja i starcie dwóch wizji państwa

Na dwa dni przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech kampania osiągnęła punkt kulminacyjny. Rząd i opozycja oskarżają się o manipulacje, a ulice Budapesztu i innych miast wypełniają wiece, koncerty i wyborcze napięcie.

Nowa inicjatywa Fideszu przed wyborami

Rządząca partia Fidesz ogłosiła utworzenie „Centrum Demokracji”, które ma przeciwdziałać domniemanym oszustwom wyborczym ze strony opozycji. Informację przekazał w piątek europoseł tej partii Csaba Domotor.

Nowa inicjatywa ma działać tuż przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi. Jej celem jest monitorowanie nieprawidłowości i mobilizacja wyborców do zgłaszania incydentów.

Domotor oskarżył działaczy opozycyjnej partii TISZA o zastraszanie wyborców i aktywistów Fideszu. Według niego opozycja wysyła „tysiące aktywistów” do małych miejscowości, aby wywierać presję na mieszkańców.

Polityk wezwał obywateli do dokumentowania przypadków nieprawidłowości. Zgłoszenia mają być przesyłane mailowo lub telefonicznie, wraz ze zdjęciami i nagraniami.

W ostatnich dniach konflikt między obozami politycznymi wyraźnie się zaostrzył. Obie strony publicznie zarzucają sobie próby manipulowania procesem wyborczym.

Wzajemne oskarżenia o ingerencję i manipulacje

Premier Viktor Orban oskarżył „zagraniczne agencje wywiadowcze” o ingerencję w wybory. Według niego opozycja miała zaprosić je na Węgry, aby pomogły jej wygrać.

Z kolei lider TISZY Peter Magyar zarzucił Fideszowi prowadzenie „oszustw wyborczych od miesięcy”. W jego ocenie działania rządu obejmują również dezinformację i operacje wywiadowcze.

Magyar podkreślił, że mimo tych działań opozycja wygra wybory. Zaapelował też do wyborców, aby nie dali się sprowokować. Wezwał również premiera, by „z godnością przyjął osąd narodu”. Wypowiedzi obu polityków pokazują rosnące napięcie przed głosowaniem.

Sondaże: przewaga opozycji i spór o wyniki

Większość niezależnych sondaży wskazuje na przewagę TISZY. Poparcie dla tej partii wśród zdecydowanych wyborców wynosi od 49 do 58 proc. Fidesz może liczyć według tych badań na 35–38 proc. poparcia. Trend wskazuje na rosnącą popularność opozycji i spadek poparcia dla rządu.

Inaczej sytuację przedstawiają ośrodki powiązane z władzą. Ich badania pokazują kilkuprocentową przewagę Fideszu. Różnice w wynikach badań dodatkowo podgrzewają atmosferę polityczną. Obie strony kwestionują wiarygodność niekorzystnych dla siebie sondaży. Niepewność co do wyniku wyborów pozostaje wysoka.

Wiec Orbana i sygnały zmiany pokoleniowej

Premier Orban zorganizował w piątek wiec w Szekesfehervar, około 60 km od Budapesztu. Było to jedno z ostatnich wydarzeń kampanii.

W przemówieniu trwającym około 30 minut podkreślał potrzebę jedności narodowej i ostrzegał przed trudnymi czasami. Akcentował konieczność wsparcia dla „chrześcijańskich posłów”.

Premier mówił także o zagrożeniach związanych z polityką opozycji. Ostrzegał przed wzrostem cen energii i uzależnieniem od interesów Ukrainy.

Na wiecu dominowali starsi i średni wiekiem uczestnicy. Wielu z nich deklarowało poparcie dla Fideszu jako „jedynie słusznej opcji”. Jednocześnie obecni byli także młodzi wyborcy. Ich wypowiedzi wskazywały na rosnące poparcie dla opozycji.

Młodzi wyborcy przeciwko Orbanowi

Część młodych uczestników przyznała, że przyszła na wiec, by „zobaczyć Orbana po raz ostatni”. Deklarowali zamiar głosowania na TISZĘ. Studenci i młodzi mieszkańcy miasta porównywali wiece obu ugrupowań. Zwracali uwagę na różnice w frekwencji i przekazie.

Niektórzy krytykowali działania komunikacyjne premiera w mediach społecznościowych. Wskazywali na manipulacje w prezentowaniu frekwencji.

Młodzi wyborcy podkreślali również, że Orban stał się bardziej aktywny dopiero po wzroście poparcia dla opozycji.

Antyrządowy koncert w Budapeszcie

W piątek wieczorem w centrum Budapesztu odbył się antyrządowy koncert. Na Placu Bohaterów zgromadziły się dziesiątki tysięcy osób. Wydarzenie trwało od godziny 16 do 23. Na scenie wystąpiło kilkudziesięciu znanych węgierskich muzyków.

Koncert został sfinansowany ze zbiórki publicznej. Artyści występowali bez wynagrodzenia. Choć organizatorzy podkreślali brak powiązań politycznych, w tłumie dominowały symbole TISZY. Widoczne były także antyrządowe hasła.

„Chcemy nowych Węgier” – mówili rozmówcy. Podkreślali, że nie znają kraju bez rządów Orbana. Wydarzenie pokazało skalę mobilizacji społecznej przed wyborami. Nastroje antyrządowe są wyraźnie widoczne w przestrzeni publicznej.

Kampania w przestrzeni miejskiej

Budapeszt jest wypełniony materiałami wyborczymi. Kampania widoczna jest na każdym kroku. Na trasie z lotniska do centrum dominują billboardy z wizerunkiem premiera. Pojawiają się średnio co kilka sekund, o czym pisze wielu dziennikarzy, którzy przylecieli relacjonować wybory.

Plakaty Fideszu przedstawiają Orbana na tle flagi narodowej. Towarzyszy im hasło o jedności przeciw wojnie. Materiały opozycji są znacznie mniej widoczne. W wielu miejscach pojawiają się pojedyncze plakaty TISZY.

W centrum miasta banery obu kandydatów ustawiane są naprzeciw siebie. Tworzy to symboliczny obraz politycznej rywalizacji.

Przestrzeń miejska stała się polem intensywnej walki propagandowej. Kampania przybiera coraz ostrzejszy charakter.

Napięcie i skandale w końcówce kampanii

Końcówka kampanii przyniosła ujawnienie licznych skandali. Dotyczyły one instytucji państwowych. Według rozmówców PAP część środowisk dotąd wspierających rząd zaczęła go krytykować. W tym także osoby związane z wojskiem.

Sytuacja była określana jako „codzienna niespodzianka” przed wyborami. Każdego dnia pojawiały się nowe informacje.

Mimo napięcia rośnie zaangażowanie obywateli. Wiele osób chce obserwować przebieg głosowania.

Organizowane są spotkania i inicjatywy obywatelskie. Społeczeństwo aktywnie uczestniczy w procesie wyborczym.

Dwie wizje Węgier na arenie międzynarodowej

Wybory to także starcie dwóch wizji polityki zagranicznej. Viktor Orban reprezentuje podejście oparte na suwerenności i relacjach z wielkimi mocarstwami. Premier rozwija relacje m.in. z USA, Rosją i Turcją. Krytykuje Unię Europejską i jej politykę.

Peter Magyar opowiada się za wyraźnym zwrotem ku Zachodowi. Podkreśla znaczenie UE i NATO. Opozycja traktuje wybory jako referendum o miejscu Węgier w świecie. Chodzi o wybór między Wschodem a Zachodem.

Magyar zapowiada odbudowę relacji międzynarodowych. W tym także poprawę stosunków z Polską.

Decydujący moment dla Węgier

Obaj liderzy planują ostatnie wiece w sobotę wieczorem. Orban spotka się z wyborcami w Budapeszcie, a Magyar w Debreczynie.

Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę. Ich wynik może zmienić układ sił politycznych w kraju. Kampania była jedną z najbardziej intensywnych w ostatnich latach. Towarzyszyły jej konflikty, mobilizacja i silne emocje.

Źródło: PAP, XYZ