Węgry. Przeliczono ponad 99 proc. głosów. 140 mandatów dla TISZY

Rezultaty wyborów parlamentarnych na Węgrzech z 12 kwietnia, przedstawione w sobotę na podstawie przeliczenia 99,41 proc. oddanych głosów, dają ugrupowaniu TISZA Petera Magyara 140 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym - wynika z danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI).

Najnowsze dane wyborcze gwarantują Tiszy większość kwalifikowaną, która wynosi 133 mandaty i umożliwia zmianę konstytucji oraz ustaw przyjętych w czasie 16 lat rządów Viktora Orbana.

W rezultacie wyborów do węgierskiego parlamentu weszły trzy ugrupowania. Koalicja Fideszu i KDNP pod przewodnictwem Orbana uzyskała w nich, według ostatnich danych NVI, 53 mandaty, a skrajnie prawicowy Mi Hazank - sześć.

Wciąż liczone są głosy oddane korespondencyjnie i za granicą.

W środę przewodniczący Tiszy i przyszły premier Węgier Peter Magyar spotkał się z prezydentem tego kraju Tamasem Sulyokiem, który - jak przyznał po rozmowie Magyar - zapewnił go, że przekazanie władzy nastąpi szybko. Prezydent Sulyok zadeklarował też podczas spotkania z Magyarem, iż powierzy mu misję utworzenia rządu. Magyar kilkakrotnie wzywał głowę państwa - mianowaną w 2024 r. przez parlament kontrolowany przez Orbana - do złożenia dymisji.

Oczekuje się, że nowy rząd Węgier zostanie zaprzysiężony w połowie maja.

