Wenezuela pozwoli prywatnym firmom wydobywać ropę. Zgoda dotyczy też zagranicznych koncernów

Wenezuelski parlament zlikwidował jeden z pierwszych dekretów, wprowadzonych przez Hugo Chaveza w 1999. Zezwolił on na wydobycie ropy tylko państwowym firmom. Teraz będą to też mogły robić prywatne firmy, zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Przyjęte przepisy nie tylko zwiększają liczbę firm, które będą mogły wydobywać ropę w kraju, ale także mają zmniejszyć korupcję w sektorze naftowym. Urzędnicy i ich rodziny nie będą mogli bowiem kupować udziałów w firmach wydobywczych. Zgodę na takie transakcje dostaną dopiero 5 lat po zakończeniu pracy dla państwa.

Nową ustawę jednoizbowy parlament zatwierdził – jak piszą wenezuelskie niezależne media – po naciskach USA. Reżim w Caracas, po aresztowaniu przez Amerykanów w rajdzie na stolicę prezydenta Nicolasa Maduro (3 stycznia 2026 r.), stał się zdecydowanie bardziej uległy wobec USA. Pełniąca obowiązki głowy państwa, była wiceprezydent Delcy Rodriguez stara się bowiem współpracować z Waszyngtonem.

Dekret o zakazie wydobycia ropy przez prywatne firmy został wprowadzony przez lewicowego dyktatora Wenezueli, Hugo Chaveza. Rządził on krajem do swojej śmierci w 2013. Prawo pozostało w mocy po przejęciu władzy przez Nicolasa Maduro.