Wiceprezydent USA na Węgrzech. „Chcę pomóc Viktorowi Orbanowi przed wyborami, jak tylko mogę”

Chcę pomóc Viktorowi Orbanowi w sezonie wyborczym, jak tylko mogę – powiedział J.D. Vance w Budapeszcie. Amerykański wiceprezydent wsparł premiera Węgier na kilka dni przed wyborami w tym kraju. Równocześnie jednak pojawiają się nowe informacje o współpracy na linii Budapeszt–Moskwa.

Chcę pomóc premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi w sezonie wyborczym, jak tylko mogę – powiedział we wtorek wiceprezydent USA J.D. Vance w Budapeszcie.

Zastępca Donalda Trumpa zapewnił, że ten wraz z Viktorem Orbanem dokonał „wspaniałych rzeczy” i podkreślił, że także amerykański prezydent popiera węgierskiego premiera. Nazwał też Viktora Orbana „najbardziej wpływowym przywódcą Europy w kwestiach bezpieczeństwa energetycznego i niezależności”. Dodał, że wszyscy europejscy przywódcy powinni brać z niego przykład.

Nie liczę na to, by obywatele Węgier słuchali wiceprezydenta USA, nie dlatego tu jestem – zapewnił. – Chcę wysłać sygnał wszystkim, a szczególnie biurokratom w Brukseli, którzy robią, co mogą, by kontrolować naród węgierski, bo nie lubią ich lidera – dodał.

Orban: obce służby ingerują w wybory na Węgrzech

Z kolei premier Węgier Viktor Orban powiedział, że Węgry mierzą się z „poważną ingerencją w nadchodzące wybory parlamentarne”. Zapewnił, że omówił już z J.D. Vance'em problem „jawnego i poważnego” ingerowania przez zagraniczne służby w proces wyborczy na Węgrzech. Nie wskazał jednak, o jakie służby chodzi. W ostatnich tygodniach jednak obóz Viktora Orbana sugeruje, że ukraińskie władze chcą pomóc węgierskiej opozycji wygrać wybory.

Podkreślił też swoją wdzięczność dla amerykańskiej administracji za wsparcie w ostatnich latach.

– USA są najsilniejszym państwem globu i jestem szczęśliwy, mogąc powiedzieć, że Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem, i dlatego pokój oraz stabilność Węgier są zagwarantowane – powiedział.

Budzące wątpliwości kontakty Budapeszt-Moskwa

W ostatnich dniach pojawiają się jednak informacje o zacieśniającej się współpracy pomiędzy Budapesztem a Moskwą. Szef węgierskiej dyplomacji miał kontaktować się z ministrem spraw zagranicznych Rosji, regularnie dzwoniąc do niego w trakcie rozmów na forum Unii Europejskiej.

We wtorek Bloomberg podał, że premier Węgier zapewnił w październiku prezydenta Rosji Władimira Putina, że jest „do jego dyspozycji w każdej sprawie”.

– Nasza przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób – miał mówić Viktor Orban.

– Im więcej przyjaciół zdobędziemy, tym większe będziemy mieli możliwości przeciwstawienia się naszym przeciwnikom – dodał potem według Bloomberga.

Przeczytaj więcej: Orban powiedział Putinowi, że jest do jego dyspozycji „w każdej sprawie" - Bloomberg

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w niedzielę 12 kwietnia. Główna partia opozycyjna, TISZA, wyprzedza Fidesz premiera Viktora Orbana w większości niezależnych sondaży. Z kolei sondaże pracowni związanych z rządem wskazują na przewagę Fideszu, wynoszącą kilka punktów procentowych.

Źródło: PAP, XYZ

Wiceprezydent USA J.D Vance oraz premier Węgier Viktor Orban
Wiceprezydent USA J.D Vance przyjechał do Budapesztu, by wesprzeć premiera Węgier przed wyborami.
Fot. by Jonathan Ernst - Pool/Getty Images
