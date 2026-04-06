Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.04.2026
06.04.2026 15:56

Wiceprezydent USA przyleciał na Węgry. Udzieli poparcia Orbanowi tuż przed wyborami

Wiceprezydent USA J.D. Vance rozpocznie we wtorek dwudniową wizytę w Budapeszcie, gdzie spotka się z premierem Węgier Viktorem Orbanem i wygłosi przemówienie na temat „bogatego partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi a Węgrami”. W najbliższą niedzielę na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne.

Rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs oświadczył w piątek, że „wizyta podkreśla silny i trwały sojusz między Węgrami a Stanami Zjednoczonymi, zbudowany na wspólnych wartościach, wzajemnym szacunku i strategicznej współpracy”. „Ten dzień jest symbolem pogłębiania więzi i kontynuacji dialogu, potwierdzającym wagę przyjaźni węgiersko-amerykańskiej w szybko zmieniającym się świecie” - dodał.

W opublikowanej w marcu przez media depeszy Departamentu Stanu USA dotyczącej wizyty napisano, że „bliskie relacje prezydenta (Donalda) Trumpa i premiera (Viktora) Orbana przeobraziły konfrontacyjne stosunki dwustronne za poprzedniej administracji w stan określany przez obie strony jako »nowa złota era« – pełne szacunku i zorientowane na rezultaty partnerstwo, skoncentrowane na pogłębieniu więzi obronnych, handlowych i energetycznych”.

We fragmencie dokumentu adresowanym do Vance’a dodano, że „w czasie, gdy Rosja i Chiny rywalizują o wpływy w nacechowanych wysokim poziomem konkurencji wyborach krajowych 12 kwietnia, pana wizyta będzie jasnym sygnałem zaangażowania (USA - PAP), akcentującym nasze wspólne wartości i zapewniającym, że Węgry (...) pozostaną demokratyczną podporą w mocnym sojuszu z USA, pracującą nad odnowieniem naszego cywilizacyjnego sojuszu w całej Europie”.

W ocenie portalu Politico „administracja Trumpa robi wszystko, by uratować swojego najważniejszego sojusznika w Europie”. Wcześniej poparcia Orbanowi przy kilku okazjach udzielił sam Trump, a w lutym wizytę na Węgrzech złożył sekretarz stanu USA Marco Rubio.

- Prezydent Trump jest głęboko zaangażowany w twój sukces, ponieważ twój sukces jest naszym sukcesem - powiedział wówczas szef amerykańskiej dyplomacji, zwracając się do Orbana. - Stany Zjednoczone chcą, by Węgry się rozwijały, ponieważ leży to w amerykańskim interesie narodowym - zwłaszcza tak długo, jak długo przywódcą tego kraju jest Viktor Orban - dodał.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Główna partia opozycyjna, TISZA, wyprzedza Fidesz premiera Orbana w większości niezależnych sondaży. W marcowym badaniu firmy Median uzyskała poparcie na poziomie 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, a Fidesz - 35 proc. Środowe badanie ośrodka 21 Research Center wykazało, że TISZA cieszy się poparciem 56 proc. zdecydowanych wyborów, a Fidesz - 37 proc.

Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują na przewagę ugrupowania Orbana, wynoszącą kilka punktów procentowych.

Źródło: PAP

Viktor Orbán przeszedł drogę od młodego, liberalnego opozycjonisty walczącego z postkomunizmem do autorytarnego przywódcy, który zbudował wokół siebie oligarchiczny system władzy. Funkcję premiera Węgier pełni po raz drugi, nieprzerwanie od ponad 15 lat. (fot. Pier Marco Tacca)
Wiceprezydent USA J.D. Vance rozpocznie we wtorek dwudniową wizytę w Budapeszcie, gdzie spotka się z premierem Węgier Viktorem Orbanem . (fot. Pier Marco Tacca)
