18.05.2026 09:58

Więcej ofert pracy w internecie. BIEC: rynek lekko odbija

W kwietniu liczba internetowych ofert pracy wzrosła względem marca – poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Wzrost odnotowano we wszystkich województwach, choć sytuacja poszczególnych branż pozostaje zróżnicowana.

Barometr Ofert Pracy, opracowywany przez BIEC, w kwietniu ponownie wzrósł. Jak podkreślono, był to drugi wzrost wskaźnika w 2026 roku, stanowiący korektę wcześniejszej, łagodnej tendencji spadkowej obserwowanej w poprzednich miesiącach. Wskaźnik pokazuje zmiany liczby publikowanych w internecie ofert zatrudnienia po wyeliminowaniu wpływu pracy sezonowej.

Według danych BIEC, więcej ofert pracy pojawiło się we wszystkich województwach. Największy wzrost liczby nowych ogłoszeń odnotowano w województwach: podlaskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Najmniejsze zmiany zanotowano natomiast w województwach: lubelskim, warmińsko-mazurskim oraz opolskim.

Sytuacja różni się jednak w zależności od grup zawodowych. BIEC wskazało, że w usługach oraz wśród pracowników fizycznych liczba ofert ponownie spadła, mimo niewielkiego odbicia na początku roku. Z kolei w zawodach wymagających wykształcenia w naukach ścisłych po wcześniejszych spadkach ponownie zaczęło przybywać ogłoszeń. W przypadku zawodów związanych z naukami społecznymi widoczne jest wyhamowanie wielomiesięcznego trendu spadkowego.

Ożywienie rekrutacyjne objęło w kwietniu większość sektorów gospodarki. Więcej ofert pojawiło się m.in. w turystyce, logistyce, ochronie zdrowia, inżynierii, finansach oraz HR. Spadki liczby ogłoszeń dotknęły natomiast branże związane z edukacją, BHP oraz handlem internetowym.

BIEC oceniło, że na aktywność rekrutacyjną firm nadal wpływa osłabiona koniunktura gospodarcza, wysokie ceny surowców energetycznych oraz niepewność dotycząca kierunku zmian w gospodarce krajowej i światowej. Barometr Ofert Pracy przygotowywany jest we współpracy z Katedrą Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dane o ofertach pracy są zbierane co miesiąc i oczyszczane z wpływu czynników sezonowych, aby umożliwić porównania między kolejnymi okresami roku.

Źródło: PAP

Fot. PAP/Radek Pietruszka
