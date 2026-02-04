Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.02.2026
NEWSROOM XYZ
04.02.2026 09:40

Wiedza i Praktyka z zarzutami od UOKiK. Wydawnictwo miało wprowadzać klientów w błąd

UOKiK postawił spółce Wiedza i Praktyka zarzuty wprowadzania klientów błąd, uniemożliwiania zwrotów oraz nieprawidłowego oznaczenia przycisku „zamawiam”. Grozi jej kara w wysokości do 10 proc. obrotu za każdą z zakwestionowanych praktyk.

Jak twierdzi UOKiK, wydawnictwo oferowało próbne egzemplarze czasopism oraz testowy dostęp do serwisów internetowych, obiecując, że będzie to darmowe. „Jednak sposób prezentowania oferty – zarówno podczas rozmów telefonicznych, jak i na stronach internetowych – mógł wprowadzać konsumentów w błąd” – czytamy w komunikacie. Okazywało się bowiem, że zamówienie wiązało się z opłaceniem prenumeraty lub dostępu do serwisu przez dany czas, a uniknięcie opłat wymagało samodzielnego zrezygnowania z subskrypcji w określonym terminie.

Spółka miała stosować podobną praktykę podczas składania zamówień telefonicznych. Według urzędu konsultanci skupiali się zaletach oferty i jej rzekomo darmowym charakterze, przedstawiając informacje o płatności dopiero pod koniec rozmowy. „Takie działanie mogło naruszać obowiązek udzielania konsumentom jasnych i pełnych informacji przed zawarciem umowy” – zapewnia UOKiK.

Prawo do rzetelnej informacji to fundament uczciwej relacji na linii konsument–przedsiębiorca. [...] Konsument musi być świadom tego, że coś kupuje, wiedząc dokładnie, co i za ile – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Naruszenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to kolejny zarzut. Wydawnictwo miało odmawiać klientom takiej możliwości, uzasadniając, że upłynął termin. Na odstąpienie od takiej umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów konsumenci mają 14 dni. Tymczasem – według urzędu – wydawnictwo nie potrafiło ustalić daty dostarczenia przesyłki.

Ostatni zarzut dotyczy nieprawidłowego oznaczenia przycisku „zamawiam”. Kliknięcie go było równoznaczne z obowiązkiem zapłaty, co według urzędu jest niezgodne z prawem. Jak wskazuje UOKiK, w takim wypadku powinien być on jednoznacznie opisany, np. jako „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Spółce grozi kara w wysokości do 10 proc. obrotu za każdą kwestionowaną praktykę” – informuje urząd.

UOKiK nałożył 34 mln zł kary na Orange Polska
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny
UOKiK postawił zarzuty wydawnictwu Wiedza i Praktyka. Za każdy z nich spółce grozi kara w wysokości 10 proc. obrotu.
Fot. PAP/Marcin Obara
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
Zwietrzałe wnętrza, czyli o sukcesie Łukasza Stokłosy
To jego sezon. Malarz Łukasz Stokłosa zeszły rok otworzył wystawą w Zamku Królewskim na Wawelu, ten — w Zamku Królewskim w Warszawie i krakowskiej miejskiej galerii Bunkier Sztuki. A po drodze brał udział w kilku wystawach czasowych. Dziś malarz może mówić o sukcesie.
01.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Pełczyńska-Nałęcz przejmuje ster w Polsce 2050. „Umów należy dotrzymywać”
– Jesteśmy w koalicji dla spraw i dla ludzi. Tak długo jak możemy dobre rozwiązania dla ludzi popychać do przodu, jesteśmy w Koalicji 15 Października i mówimy naszym koalicjantom, że jesteśmy gotowi do dialogu i współpracy – powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz po wygranych wyborach na przewodniczącą Polski 2050. Nowa szefowa partii założonej przez Szymona Hołownię liczy na bliższą współpracę z koalicjantami. Przejmuje partię, która jest w trudnej sytuacji.
02.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Ryzyko biznesowe w Afryce? BGK na ratunek
Wielu przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynki afrykańskie obawia się ryzyka związanego z prowadzeniem tam działalności. Jednym ze sposobów jego ograniczenia jest skorzystanie z instrumentów Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który do 2030 r. planuje przeznaczyć 1,1 mld dolarów na wsparcie polskiego eksportu do Afryki.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
WIG20 lekko w dół. Dzień na GPW 2 lutego 2026
Główne indeksy na warszawskim parkiecie pod koniec dnia w poniedziałek odrobiły część strat z poranka. Najsłabszy w WIG20 pozostaje KGHM, którego akcje idą o ok. 5 proc. w dół przy wysokich obrotach.
02.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Chiny kontynuują presję na Japonię. Ile traci czwarta gospodarka świata?
Chiny zaostrzają naciski na Japonię – odwołują połączenia lotnicze, wycofują pandy z japońskich ogrodów zoologicznych i ostrzegają obywateli przed podróżami do sąsiedniego kraju. To element narastającej presji politycznej po wypowiedziach premier Japonii Sanei Takaichi dotyczących Tajwanu i bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku.
02.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polska wśród państw o najniższej dzietności na świecie. Problem jest jednak globalny
Polska znajduje się w światowej czołówce krajów o najniższej dzietności. W 2024 r. współczynnik spadł do historycznego minimum 1,1. Problem ten nie dotyczy wyłącznie naszego kraju. Niemal wszystkie duże gospodarki, od Chin przez Niemcy po USA, odnotowują wskaźniki poniżej poziomu zastępowalności pokoleń. Jak przebiega kryzys dzietności, z czego wynika i czy da się z nim coś zrobić?
03.02.2026