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NEWSROOM XYZ
20.06.2026 13:43

Większość Polski z ostrzeżeniami IMGW przed burzami. Uwaga także na upały, intensywne deszcze i wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę alerty II stopnia przed burzami dla 12 województw. W mocy pozostają ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami we wszystkich województwach. Dla obszaru całej Polski wydano także alert RCB przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami.

IMGW ostrzega przed burzami w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i mazowieckim. Prognozowane są tam burze, którym towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu – od 30 do miejscami nawet 55 mm – oraz porywy wiatru od 75 do 115 km/godz. Lokalnie możliwe są opady gradu.

Ogłoszone przez IMGW alerty II stopnia w związku z prognozowanym zjawiskiem wejdą w życie najwcześniej w sobotę o godz. 14. Większość ostrzeżeń wygaśnie w nocy z soboty na niedzielę, natomiast w niektórych powiatach pozostaną one w mocy do godz. 10 w niedzielę.

Do godz. 20 w niedzielę ważność zachowują również ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami, wydane przez IMGW w piątek dla wszystkich województw. Termometry na objętym alertami obszarze mogą pokazać w dzień od 30 do nawet 35 st. C, a w nocy do 20 st. C. II stopień ostrzeżenia obejmuje obszar od zachodu po centralną część kraju.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o alercie na obszarze całej Polski.

„Uwaga! Dziś i jutro (20/21.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni” – wskazano. Alert został wysłany do odbiorców na terenie całego kraju.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, jednak w mniejszym stopniu niż ostrzeżenie III stopnia.

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Źródło: PAP, XYZ

Burza z piorunami nad miastem
Na zdjęciu burza z piorunami nad miastem. Fot. Maksym Isachenko/Getty Image
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