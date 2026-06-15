Wielka Brytania idzie w ślady Australii. Rząd wprowadza zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 lat

Premier Keir Starmer zapowiada wprowadzenie całkowitego zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia. Szef rządu twierdzi, że brytyjskie zakazy pójdą dalej niż w innych krajach, które już podobne środki wprowadziły.

Starmer tłumaczył podczas swojego wystąpienia, że „zakaz nie jest całkowicie pozbawiony kosztów, bo to nie jest tak, że media społecznościowe nie dały niczego dobrego młodym ludziom" – podaje BBC.

Jego jednak zdaniem rząd musiał podjąć decyzję, a „całkowity zakaz to dobre rozwiązanie". Podjął też decyzję zarówno jako premier, jak i ojciec. – Zawsze chciałem dla swoich dzieci – i mówię to z ręką na sercu – by były szczęśliwe i bezpieczne. I sądzę, że to jest to, czego chce każdy rodzic – tłumaczył. Jak dodał, „media społecznościowe sprawiają, że dzieci nie są szczęśliwe", bo są one na nich prześladowane. Do tego „zaprojektowano je tak, by wciągały, a to szkodzi zdrowiu psychicznemu najmłodszych".

Starmer: firmy technologiczne będą chciały storpedować zakaz

Jak twierdzi premier, media społecznościowe sprawiają, że dzieci przestają odrabiać prace domowe, nie czytają, nie bawią się z przyjaciółmi i nie idą do łóżek o normalnych godzinach. – To nie brzmi, jak coś groźnego, ale te aktywności sprawiają, że dzieci umieją potem dorosnąć – powiedział.

Keir Starmer uważa, że zakaz, który wprowadzi jego rząd, spodoba się rodzicom, bo w obecnym świecie i przy obecnym rozwoju technologii, oni sami nie wiedzą, co mają z nią robić.

– Chcę, żeby ta wiadomość była jasna. Nie pójdę na żaden kompromis, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i szczęście naszych dzieci. Dlatego ten zakaz musi wejść w życie i zostanie wprowadzony w życie – mówił na koniec swojego wystąpienia premier. Stwierdził, że wie, że koncerny technologiczne będą robiły, co w ich mocy, by zapobiec zmianie prawa, to jednak nie zmieni determinacji władz.

Zakazy dotkną nie tylko mediów społecznościowych

Jak z kolei dodał rząd, zakaz dotknie wszystkich platform, których celem jest ułatwienie kontaktów międzyludzkich i które pozwalają użytkownikom na opublikowanie materiałów, jak Snapchat, TikTok, YouTube, X, Instagram czy Facebook. Zakaz nie dotknie jednak komunikatorów, jak Signal czy WhatsApp.

Na pozostałych platformach, w tym grach wideo, rząd wymusi zaś zakaz streamingu i kontaktów z dziećmi poniżej 16 roku życia. „Restrykcje będą włączone standardowo dla 16- i 17-latków. Rząd będzie chciał także przyjrzeć się wprowadzeniu specjalnej cyfrowej ciszy nocnej oraz zwalczyć >nieskończone przeglądanie< platform społecznościowych dla wszystkich poniżej 18 roku życia" – podsumowuje komunikat.

Zakazy korzystania z mediów społecznościowych na świecie

Kwestia ograniczenia dostępu dzieci do mediów społecznościowych stała się w ostatnich miesiącach jednym z gorętszych tematów politycznych na świecie. W grudniu 2025 roku Australia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła zakaz korzystania z platform społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. W ślad za nią Turcja ogłosiła analogiczne ograniczenia dla dzieci poniżej 15. roku życia, a podobne prace legislacyjne zapowiedziały Francja i Dania.

Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło projekt ustawy zakazujący dostępu do sieci społecznościowych osobom poniżej 15. roku życia – regulacje mają wejść w życie wraz z nowym rokiem szkolnym. Grecja zapowiedziała z kolei, że analogiczny zakaz – obejmujący dzieci poniżej 15. roku życia – zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

Pod koniec marca 2026 roku Austria ogłosiła plany wprowadzenia zakazu dla dzieci poniżej 14. roku życia. Na poziomie unijnym Parlament Europejski przyjął dokument, w którym zaproponowano, by dostęp do mediów społecznościowych przysługiwał dopiero od 16. roku życia lub – za zgodą rodziców – od 13. roku życia.