Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.04.2026
10.04.2026 20:06

Wielka Brytania organizuje nowe rozmowy o Cieśninie Ormuz

Wielka Brytania w przyszłym tygodniu będzie gospodarzem nowej rundy rozmów dotyczących zapewnienia swobody żeglugi przez Cieśninę Ormuz. W spotkaniu weźmie udział 41 państw, a celem jest wypracowanie rozwiązań politycznych i operacyjnych. Rozmowy odbywają się w warunkach rosnącej presji USA na sojuszników NATO.

W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele państw niebędących członkami USA. Jak poinformował brytyjski urzędnik znający plany, spotkanie odbywa się po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił zawieszenie broni z Iranem i zażądał działań na rzecz odblokowania szlaku.

Według trzech osób poinformowanych o rozmowach, Trump podczas czwartkowego spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte miał wywierać presję na sojuszników, oczekując „konkretnych działań” w możliwie najkrótszym czasie.

Brytyjskie źródła podkreślają jednak, że nowa runda rozmów będzie miała niższy rangą charakter niż ta z 2 kwietnia, w której uczestniczyli ministrowie spraw zagranicznych. Tym razem mają to być urzędnicy szczebla dyrektora politycznego.

Według Londynu rozmowy mają dotyczyć praktycznych rozwiązań wypracowywanych w grupach roboczych. Wśród analizowanych narzędzi mają znaleźć się sankcje gospodarcze oraz współpraca z Międzynarodową Organizacją Morską, której celem byłoby uwolnienie statków uwięzionych w rejonie Zatoki Perskiej.

Wielka Brytania podtrzymuje stanowisko, że nie powinno być opłat za przepływ statków przez Cieśninę Ormuz, przez którą transportowana jest zwykle około jedna piąta światowej ropy i gazu ziemnego. Minister obrony John Healey ostrzegł, że wprowadzenie opłat „pay-per-passage” mogłoby stworzyć precedens wykorzystywany w innych regionach świata.

Trump wcześniej sugerował możliwość wprowadzenia opłat za przepływ przez cieśninę, co spotkało się z międzynarodową krytyką. Po niej napisał, że „Iran nie powinien pobierać opłat od tankowców i powinien natychmiast przestać”, odnosząc się do doniesień o takich działaniach.

Premier Keir Starmer poinformował w piątek, że podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej przedstawił Trumpowi plan koalicji państw. Jak podkreślił, obejmuje on działania polityczne, dyplomatyczne oraz wojskowe, a także rozwiązania logistyczne związane z bezpiecznym przemieszczaniem statków przez cieśninę.

Źródło: Politico

