25.02.2026 14:15

Wielka Brytania: pierwsza fabryka ukraińskich dronów rozpoczęła produkcję

Pierwsza fabryka ukraińskich dronów na terytorium Wielkiej Brytanii rozpoczęła działalność — poinformował ukraiński ambasador w tym kraju, Wałerij Załużny. Zakład firmy Ukrspecsystems znajduje się we wschodniej Anglii.

„Ukraina walczy w warunkach ciągłych ataków rakietowych, niszczenia infrastruktury i zagrożeń dla produkcji. Nasi inżynierowie tworzą rozwiązania wynikające bezpośrednio z doświadczeń frontowych. Udoskonalają systemy nie na podstawie badań teoretycznych, lecz realnego zastosowania bojowego. Dlatego uruchomienie produkcji w Wielkiej Brytanii ma głęboką logikę strategiczną. Nie jest to przeniesienie punktu ciężkości z Ukrainy, lecz rozszerzenie naszych wspólnych możliwości i stworzenie drugiego obwodu stabilności, który zapewni ciągłość produkcji” — napisał Załużny na Telegramie i Facebooku.

We wrześniu ubiegłego roku firma Ukrspecsystems, jeden z czołowych ukraińskich producentów dronów, ogłosiła, że zainwestuje 200 mln funtów w produkcję systemów bezzałogowych na terenie Wielkiej Brytanii. Zapowiadała wówczas budowę fabryki oraz centrum testowo‑szkoleniowego dla dronów i ich operatorów. Cały kompleks ma zajmować 11 tys. metrów kwadratowych, a inwestycja ma doprowadzić do utworzenia 500 miejsc pracy. Firma nie sprecyzowała, jakie typy dronów będą tam produkowane.

Dzień wcześniej, we wtorek, duński rząd poinformował, że prowadzi rozmowy z ukraińską firmą zbrojeniową Skyfall na temat uruchomienia produkcji w Danii. Spółka specjalizuje się w budowie dronów. Minister obrony Danii, Troels Lund Poulsen, podkreślił, że sprowadzenie ukraińskich firm zbrojeniowych oraz ich współpraca z duńskim przemysłem wzmocnią bezpieczeństwo obu krajów.

Dron Ukrspecsystems
Na zdjęciu z 2021 r. dron Ukrspecsystems w trakcie ćwiczeń wojskowych na terytorium Ukrainy. Fot. Volodymyr Trasov/Ukrinform/Future Publishing via Getty Images
