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NEWSROOM XYZ
03.08.2026 14:20

Wielkie podwyżki cen konsoli Xbox w Europie. To efekt globalnego kryzysu pamięci

Ceny pamięci i SSD idą w górę, firmy przerzucają więc rosnące koszty komponentów na użytkowników końcowych. Microsoft zdecydował się dość mocno podnieść europejskie ceny swoich konsoli Xbox Series X i Series S.

Konsola Xbox Series X (P) i Xbox Series S
Microsoft podnosi ceny swoich konsol. Podwyżkę tłumaczy kryzysem pamięci. Fot. Getty Images

Podwyżki dotkną praktycznie każdej wersji konsoli. Xbox Series S w wersji 512GB pójdzie w górę o 150 euro (do 499 euro), a wersja 1TB o 200 euro (do 599 euro). O 200 euro pójdą też Xbox Series X 1TB zarówno w wersji cyfrowej (749 euro), jak i z czytnikiem płyt (799 euro) – pisze „Analytic Insight". W Polsce konsola XSX 1TB z napędem kosztuje w sklepach około 3200 zł, podczas gdy wersja cyfrowa kosztuje ok. 2900 zł. Podwyżki do sugerowanych cen Microsoft wyniosą więc od 200 do 300 zł.

Te podwyżki to kolejny wzrost cen po 2025. Ich przyczyną jest sytuacja na rynku pamięci. Ze względu na boom na AI i masową budowę centrów danych, trzech głównych producentów pamięci – Micron, SK Hynix i Samsung – przerzuciło się głównie na produkcję pamięci do akceleratorów graficznych i serwerów. Ograniczyły zaś produkcję pamięci do urządzeń konsumenckich. To wywołało masowy niedobór na tym rynku i wywindowało ceny.

Z problemami z dostępnością komponentów zmagają się nawet takie firmy jak Apple czy właśnie Microsoft. Firmy decydują się więc podnieść ceny, by zrównoważyć choć trochę rosnące koszty produkcji. Niestety nie zapowiada się na szybkie przezwyciężenie kryzysu. Zdaniem Samsunga, problemy mogą potrwać nawet do 2028. Dopiero wtedy najwięksi producenci pamięci uruchomią swoje nowe moce produkcyjne. Do tego spaść powinno zapotrzebowanie na pamięć do centrów danych.

Udany debiut giełdowy nowego chińskiego producenta pamięci DRAM
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