Wieloletni pracownik MON zatrzymany za szpiegostwo. SKW bada sprawę
Wieloletni pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej został zatrzymany - poinformował resort. Ciąża na nim zarzuty współpracy z obcym wywiadem. Sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego.
„Dzisiaj w godzinach porannych w siedzibie MON [...] doszło do zatrzymania wieloletniego pracownika resortu obrony narodowej. Osobie zostały przedstawione zarzuty współpracy z obcym wywiadem” – przekazał resort obrony.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że zatrzymany to cywilny pracownik z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.
Sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego. W trakcie zatrzymania funkcjonariusze SKW współpracowali z Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej oraz Żandarmerią Wojskową.
„Obecnie trwają czynności procesowe” – dodaje ministerstwo.
Źródło: PAP, XYZ