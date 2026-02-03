Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.02.2026
03.02.2026 11:10

Wieloletni pracownik MON zatrzymany za szpiegostwo. SKW bada sprawę

Wieloletni pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej został zatrzymany - poinformował resort. Ciąża na nim zarzuty współpracy z obcym wywiadem. Sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

„Dzisiaj w godzinach porannych w siedzibie MON [...] doszło do zatrzymania wieloletniego pracownika resortu obrony narodowej. Osobie zostały przedstawione zarzuty współpracy z obcym wywiadem” – przekazał resort obrony.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że zatrzymany to cywilny pracownik z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego. W trakcie zatrzymania funkcjonariusze SKW współpracowali z Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej oraz Żandarmerią Wojskową.

„Obecnie trwają czynności procesowe” – dodaje ministerstwo.

Źródło: PAP, XYZ

Fot. Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images