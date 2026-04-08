Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.04.2026
08.04.2026 11:18

WIG20 i WIG na nowych szczytach. Zielono na GPW

Na warszawskiej giełdzie główne indeksy mocno rosną, a WIG20 i WIG znajdują się na rekordowych poziomach.

O godz. 11.00 WIG20 rośnie o 3,1 proc. do ok. 3524 pkt., WIG zwyżkuje o 2,9 proc. do ok. 128749 pkt, mWIG40 idzie w górę o 2,6 proc. do ok. 8855 pkt., a sWIG80 zyskuje 1,4 proc. i wynosi ok. 30153 pkt.

Indeks WIG20 znajduje się na nowym szczycie hossy. Wcześniejszy rekord padł 26 lutego i wynosił niemal 3486 pkt. Z kolei indeks WIG znajduje się na nowym historycznym maksimum. Poprzedni rekord z 4 lutego wynosił ok. 128173 pkt.

W środę rośnie większość spółek notowanych na GPW, w tym niemal wszystkie blue chipy.

W indeksie WIG20 najmocniej idzie do góry KGHM, o ponad 9 proc., a następnie mBank, o ponad 7 proc. O niemal 7 proc. rośnie Budimex.

XTB: informacja o zawieszeniu broni między USA a Iranem zwiększa apetyt na ryzyko

Jak oceniają analitycy XTB, po informacji o dwutygodniowym zawieszeniu broni przez USA, Iran i Izrael na rynkach zwiększył się apetyt na ryzyko.

„Informacja o dwutygodniowym rozejmie między USA i Izraelem a Iranem wywołała gwałtowny zwrot sentymentu, a euforia rynków sprawia, że ropa tanieje o 10 proc. Spadek notowań surowca o kilkanaście procent w ciągu jednego dnia to sygnał nie tylko ulgi, ale i być może zbliżającej się rewizji scenariuszy makroekonomicznych” – napisali analitycy XTB w komentarzu.

Perspektywa przywrócenia transportu przez cieśninę Ormuz jest teraz realna i oznacza mniejsze ryzyko szoku podażowego, co natychmiast przekłada się na oczekiwania inflacyjne. Inwestorzy błyskawicznie przestawili się na tryb ‘risk-on’. Pamiętajmy jednak, że na tym etapie mowa tylko o najbliższych dwóch tygodniach, nie o całkowitym zakończeniu wojny” – dodali.

„Jeśli pozycja negocjacyjna Iranu będzie bardzo silna, niewykluczone, że za tydzień rynek będzie wyceniał rosnące ryzyko powrotu konfliktu” – podkreślili.

– „Spadająca ropa to nie tylko niższe koszty energii, ale też nadzieja na łagodniejszą politykę monetarną i wsparcie dla wzrostu gospodarczego – jeśli trwalszy pokój na Bliskim Wschodzie pojawi się w horyzoncie najbliższych dni, korekta na rynku akcji rzeczywiście może zostać zażegnana” – dodali analitycy XTB.

Źródło: PAP

Wejście do budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Na zdjęciu wejście do budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
Kategorie artykułu: Polityka
Morawiecki kontra Nowogrodzka. Napięcia rosną, ale rozłam wciąż nieprzesądzony
Działania Mateusza Morawieckiego wywołują spekulacje o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Powołanie nowego stowarzyszenia oraz publiczna krytyka wewnątrzpartyjnych oponentów obnażają rosnące napięcia. Ponadto ukazał się sondaż badający potencjalne poparcie dla partii Morawieckiego. Czy zbliżamy się do punktu zwrotnego w PiS?
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska liderem leasingu w UE. MŚP coraz mocniej stawiają na ten model
Polski rynek leasingu przeszedł w ciągu ostatnich trzech dekad ewolucję od niszowej działalności z początku lat 90. do roli jednego z głównych filarów wspierania inwestycji. Zgodnie z wynikami badania SAFE 2025, leasing jest uznawany za kluczowe źródło finansowania przez 63 proc. polskich MŚP, a 42 proc. firm z tego sektora korzysta z niego w sposób ciągły, co jest najwyższym wynikiem w całej Unii Europejskiej.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Modivo mocno w dół. Rynek ocenia groźbę Trumpa. Dzień na GPW 7 kwietnia 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami najważniejszych indeksów GPW pomimo porannych wzrostów. W WIG20 najmocniej straciły akcje Modivo, podczas gdy najlepszy okazał się PKO BP. Po południu uwagę inwestorów skupiły słowa Donalda Trumpa, który zagroził wymazaniem irańskiej cywilizacji.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polska najbardziej spolaryzowana w UE. „Jedziemy autem bez lusterek wstecznych i z niesprawnymi hamulcami”
3,98 w czteropunktowej skali. Tak zespół badaczy Varieties of Democracy (V-Dem) ocenia skalę politycznej polaryzacji w Polsce. Jest najwyższa w całej Unii Europejskiej. I może być dla nas niebezpieczna.
08.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Black Hawk, kontrterroryści i środki dopingujące. Duża akcja policji na Mazowszu
Mieszkańców warszawskiej Woli obudziła we wtorek spektakularna akcja policji. Kontrterroryści z użyciem śmigłowca dokonali dużej akcji. Był to jeden z elementów większej operacji. Co było jej celem?
07.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Wojna w Iranie bezlitośnie uderza w niemiecką gospodarkę. Berlin rozważa powrót do węgla
Ceny paliw biją rekordy, przemysł traci pewność jutra, a debata o powrocie do węgla ponownie nabiera intensywności. Berlin sięga po strategiczne rezerwy ropy i pracuje nad kolejnym pakietem wsparcia. Stawką jest już nie tylko tempo transformacji energetycznej, lecz także stabilność gospodarcza i polityczna kraju w kontekście zbliżających się wyborów we wschodnich landach, gdzie AfD notuje wysokie poparcie.
06.04.2026