WIG20 i WIG na nowych szczytach. Zielono na GPW

Na warszawskiej giełdzie główne indeksy mocno rosną, a WIG20 i WIG znajdują się na rekordowych poziomach.

O godz. 11.00 WIG20 rośnie o 3,1 proc. do ok. 3524 pkt., WIG zwyżkuje o 2,9 proc. do ok. 128749 pkt, mWIG40 idzie w górę o 2,6 proc. do ok. 8855 pkt., a sWIG80 zyskuje 1,4 proc. i wynosi ok. 30153 pkt.

Indeks WIG20 znajduje się na nowym szczycie hossy. Wcześniejszy rekord padł 26 lutego i wynosił niemal 3486 pkt. Z kolei indeks WIG znajduje się na nowym historycznym maksimum. Poprzedni rekord z 4 lutego wynosił ok. 128173 pkt.

W środę rośnie większość spółek notowanych na GPW, w tym niemal wszystkie blue chipy.

W indeksie WIG20 najmocniej idzie do góry KGHM, o ponad 9 proc., a następnie mBank, o ponad 7 proc. O niemal 7 proc. rośnie Budimex.

XTB: informacja o zawieszeniu broni między USA a Iranem zwiększa apetyt na ryzyko

Jak oceniają analitycy XTB, po informacji o dwutygodniowym zawieszeniu broni przez USA, Iran i Izrael na rynkach zwiększył się apetyt na ryzyko.

„Informacja o dwutygodniowym rozejmie między USA i Izraelem a Iranem wywołała gwałtowny zwrot sentymentu, a euforia rynków sprawia, że ropa tanieje o 10 proc. Spadek notowań surowca o kilkanaście procent w ciągu jednego dnia to sygnał nie tylko ulgi, ale i być może zbliżającej się rewizji scenariuszy makroekonomicznych” – napisali analitycy XTB w komentarzu.

„Perspektywa przywrócenia transportu przez cieśninę Ormuz jest teraz realna i oznacza mniejsze ryzyko szoku podażowego, co natychmiast przekłada się na oczekiwania inflacyjne. Inwestorzy błyskawicznie przestawili się na tryb ‘risk-on’. Pamiętajmy jednak, że na tym etapie mowa tylko o najbliższych dwóch tygodniach, nie o całkowitym zakończeniu wojny” – dodali.

„Jeśli pozycja negocjacyjna Iranu będzie bardzo silna, niewykluczone, że za tydzień rynek będzie wyceniał rosnące ryzyko powrotu konfliktu” – podkreślili.

– „Spadająca ropa to nie tylko niższe koszty energii, ale też nadzieja na łagodniejszą politykę monetarną i wsparcie dla wzrostu gospodarczego – jeśli trwalszy pokój na Bliskim Wschodzie pojawi się w horyzoncie najbliższych dni, korekta na rynku akcji rzeczywiście może zostać zażegnana” – dodali analitycy XTB.

Źródło: PAP