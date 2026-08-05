WIG20 po raz pierwszy powyżej 4000 pkt, rekordy w Europie

Po otwarciu środowej sesji indeks WIG20 lekko wzrósł i pierwszy raz w historii znajdował się powyżej 4000 pkt. Rekordowe poziomy rano w środę notowały także inne giełdy w Europie.

Na zdjęciu logo GPW w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. PAP

Ok. godz. 9.10 WIG20 wzrósł o 0,2 proc. do 4003 pkt.

Hossa w Europie nie ogranicza się tylko i wyłącznie do GPW.

Ponad połowa spółek z indeksu MSCI Europe, które podały swoje dane finansowe do tej pory, przekroczyła oczekiwania rynku, a zyski wzrosły o prawie 16 proc.

Indeks Stoxx 600 tuż po otwarciu europejskich giełd wyznaczył nowy historyczny szczyt na poziomie 659,83 pkt. W indeksie w środę rano najlepiej radziła sobie branża zasobów podstawowych wspierana przez wyższe ceny metali bazowych i solidne wyniki spółki Glencore.

– Europa – jak dotąd – radzi sobie dobrze dzięki ogólnie dobrym wynikom firm i dużemu wzrostowi zysku na akcję – powiedział Andrea Gabellone, szef globalnych akcji w KBC Securities.

Analitycy obserwują też sytuację związaną z cieśniną Ormuz i wpływem działań w sprawie jej otwarcia na ceny ropy naftowej.

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Źródło: PAP, XYZ