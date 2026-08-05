Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.08.2026
NEWSROOM XYZ
05.08.2026 10:09

WIG20 po raz pierwszy powyżej 4000 pkt, rekordy w Europie

Po otwarciu środowej sesji indeks WIG20 lekko wzrósł i pierwszy raz w historii znajdował się powyżej 4000 pkt. Rekordowe poziomy rano w środę notowały także inne giełdy w Europie.

Logo GPW w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Na zdjęciu logo GPW w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. PAP

Ok. godz. 9.10 WIG20 wzrósł o 0,2 proc. do 4003 pkt.

Hossa w Europie nie ogranicza się tylko i wyłącznie do GPW.

Ponad połowa spółek z indeksu MSCI Europe, które podały swoje dane finansowe do tej pory, przekroczyła oczekiwania rynku, a zyski wzrosły o prawie 16 proc.

Indeks Stoxx 600 tuż po otwarciu europejskich giełd wyznaczył nowy historyczny szczyt na poziomie 659,83 pkt. W indeksie w środę rano najlepiej radziła sobie branża zasobów podstawowych wspierana przez wyższe ceny metali bazowych i solidne wyniki spółki Glencore.

– Europa – jak dotąd – radzi sobie dobrze dzięki ogólnie dobrym wynikom firm i dużemu wzrostowi zysku na akcję – powiedział Andrea Gabellone, szef globalnych akcji w KBC Securities.

Analitycy obserwują też sytuację związaną z cieśniną Ormuz i wpływem działań w sprawie jej otwarcia na ceny ropy naftowej.

Czytaj więcej:

Źródło: PAP, XYZ

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Jak działają mleczaki? „Bary mleczne to sprawa trochę polityczna”
Bary mleczne są rodzimym polskim fenomenem. – Program dotacji, mimo że nie jest doskonały, pozostaje bardzo ciekawym rozwiązaniem. Byliśmy w Irlandii na konferencji poświęconej finansowaniu…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Długowieczność to nie moda. „Zastąpi PKB, będzie nowym KPI państwa” (WYWIAD)
Czy długowieczność można określić jako ropę XXI wieku? – Będzie kluczowym wskaźnikiem efektywności. Dla rozwoju gospodarek ważne stanie się to, jak długo społeczeństwo pozostaje zdrowe i aktywne.…
05.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ceny mieszkań hamują. Koniec łatwej sprzedaży przeciętnego lokalu
W Warszawie po raz pierwszy od listopada ub. r. cena za 1 m kw. nowego mieszkania spadła, podaje RynekPierwotny.pl. To efekt wprowadzenia na rynek mieszkań, których cena była najniższa od trzech lat.…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes
UE przywraca skanowanie wiadomości z czatów. „Do tej pory prywatność była opcją domyślną”
Unia Europejska ponownie dopuściła skanowanie części prywatnej komunikacji w celu ochrony dzieci. To kolejne rozwiązanie tymczasowe, które ma wypełnić lukę prawną, ale ponownie wywołuje spór o…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Litewskie firmy masowo tną zatrudnienie. Pracę mogą stracić tysiące osób
Pracowników planują zwalniać firmy litewskie i zagraniczne – produkcyjne, usługowe i handlowe – działające w tradycyjnych i w nowoczesnych branżach. Główne powody? Konkurencja Chin i AI.…
05.08.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Jak często w Europie zmieniają się premierzy? Polska zaskakuje (ANALIZA)
Wielka Brytania powołała siódmego premiera w ciągu 10 lat, ponownie wywołując dyskusję o politycznej niestabilności w Europie. Analiza danych z ostatnich 26 lat pokazuje jednak bardziej złożony…
03.08.2026