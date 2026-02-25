Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.02.2026
NEWSROOM XYZ
25.02.2026 16:42

Wizyta kanclerza Niemiec Friedricha Merza w Chinach. Media: Merz chciał uspokoić Pekin

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz pojechał, wraz z grupą biznesmenów, z wizytą do Chin. Zapewnił tam prezydenta Xi Jinpinga, że chciałby nawiązać do stałych wizyt odbywanych w Pekinie przez jego poprzedników. W odpowiedzi usłyszał, że Pekin liczy na poluźnienie sojuszu Europy z USA.

„Im bardziej świat jest pogrążony w chaosie, tym bardziej Chiny i Niemcy powinny wzmacniać komunikację strategiczną” – mówił, jak pisze chińskie MSZ w notatce po spotkaniu Xi Jinping.

Chiński prezydent zachęcił Europę do poluzowania stosunków z USA, poparł bowiem tzw. „europejską samodzielność”. Naciskał też na Berlin, by Merz zrezygnował z polityki ograniczania ryzyka i przenoszenia łańcuchów dostaw z Chin do Europy.

Jeśli zaś chodzi o konflikt w Ukrainie, to Pekin w ogóle nie używał słowa „wojna”, mówił za to językiem Kremla o „kryzysie ukraińskim”. Xi mówił też o równym udziale obu stron w rozmowach pokojowych. We wspólnym oświadczeniu po spotkaniu napisano za to, że „obie strony [Chiny i Niemcy - red.] popierają wysiłki na rzecz osiągnięcia zawieszenia broni i trwałego pokoju na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych i jej zasad”.

Kanclerz krytykuje deficyt handlowy z Chinami

Na konferencji prasowej po spotkaniu kanclerz Friedrich Merz stwierdził, że chce rozszerzać współpracę gospodarczą, jednak rosnący deficyt handlowy Niemiec „jest niezdrowy” - w 2025 r. wzrósł on bowiem o 22 mld euro i wynosi około 89 mld euro. – Potrzebujemy do tego uporządkowanego dostępu do rynku i uczciwej konkurencji – dodał.

Merz stwierdził też, że Chiny zamierzają zamówić do 120 samolotów Airbusa. Nie wyjaśnił jednak, czy to będą nowe zamówienia, czy też Pekin potwierdził informacje pojawiające się po wizycie prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Kanclerz mocno podkreślał stosunki gospodarcze, bo w dwudniowej wizycie towarzyszy mu delegacja ponad 30 szefów najważniejszych niemieckich firm, jak BMW czy Volkswagen. W ostatnim dniu pobytu w Pekinie Merz odwiedzi m.in. hub technologiczny w Hangzhou.

Jednocześnie, jak tłumaczy agencja DPA, niemiecki przywódca uspokajał Pekin, pokazując, że Berlin wraca do przewidywalnej polityki. Na nowo będzie więc regularnie odwiedzał Pekin, idąc w ślady stałych wizyt Angeli Merkel.

Ekspert: Pekin nie zaoferuje Berlinowi atrakcyjnego nowego ładu międzynarodowego
Prezydent Xi Jinping i kanclerz Friedrich Merz
Wizyta kanclerza Niemiec, Friedricha Merza w Chinach. Fot. EPA/JESSICA LEE / POOL Dostawca: PAP/EPA.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Jak uczyć się na błędach? Polski pool jądrowy może bazować na 70 latach doświadczeń z zagranicy
Na świecie działa dziś ponad 30 pooli jądrowych, w ramach których ubezpieczyciele wspólnie dzielą ryzyko nuklearne. Powstawały one w różnych okresach, w odmiennych realiach regulacyjnych i rynkowych, mierzyły się z rozmaitymi wyzwaniami i wyciągały różne wnioski z własnych doświadczeń. Polska wchodzi do tego systemu wyjątkowo późno – co może być słabością, ale także realną przewagą, o ile zdecyduje się na model oparty na najlepszych sprawdzonych praktykach z zagranicy.
25.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Cztery lata wojny w Ukrainie. Jak konflikty zbrojne zmieniają globalną gospodarkę
Mijają cztery lata od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Wojna, która miała być krótkim konfliktem, stała się trwałym elementem globalnej rzeczywistości gospodarczej. W 2026 r. aktywne działania wojenne toczą się już w 14 państwach świata, od Ukrainy i Izraela po Libię i Sudan. Jak wieloletnie konflikty zmieniają handel międzynarodowy, kierunki importu i eksportu oraz jaką rolę na tej nowej mapie gospodarczej odgrywa Polska?
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Wietrzenie w innowacjach. Będzie remanent kolejnego kluczowego obszaru
Ministerstwo Rozwoju bierze na tapet kolejny element ekosystemu podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki. Po uruchomieniu konsultacji nad nową strategią dla startupów przyszedł czas na ewaluację systemu ulg na B+R.
25.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Szwedzi chcą na GPW. Nadchodzi debiut produktów inwestycyjnych Virtune
Virtune ma apetyt na polską branżę krypto. Szwedzka firma zapowiada emisję produktów inwestycyjnych lokujących w kryptowalutach. Wybrała GPW ze względu na małą konkurencję i duży potencjalny popyt. Wiąże też duże nadzieje z projektem OKI.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Przeglądasz X? Twoje poglądy polityczne mogą skręcić w prawo – wnioski z badań naukowców
Najnowsze badanie naukowe opublikowane w czasopiśmie „Nature” potwierdza to, co obserwatorzy polityki w sieci widzieli od dawna. Algorytmy platformy X promowały treści konserwatywne bardziej niż lewicowo-liberalne. Co jednak zaskakuje – czytelnicy treści podsuwanych przez algorytm zmieniali poglądy polityczne. Platforma Elona Muska jawnie wpływa na procesy polityczne w USA. A w Polsce?
25.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Erli wyprzedza rynek przy rekordowej rentowności. „Nie zamierzamy zwalniać tempa inwestycji”
Zmiany w aplikacji, wdrożenie asystenta AI i pełnoskalowa kampania reklamowa za kilkadziesiąt milionów złotych mają napędzić dalszy wzrost największej po Allegro polskiej platformy handlowej. – Gonimy za jak najwyższą efektywnością, a nie sprzedażą za wszelką cenę – mówi Adam Ciesielczyk, twórca Erli.
24.02.2026