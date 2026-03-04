04.03.2026 11:16
Włochy mogą uruchomić elektrownie węglowe, jeśli wybuchnie kryzys energetyczny
Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie doprowadzi do kryzysu energetycznego, włoski rząd może ponownie uruchomić elektrownie węglowe – powiedział minister środowiska i bezpieczeństwa energetycznego. Zapewnił jednak, że to ostateczność.
– Włochy mają elektrownie węglowe, których nie chciałbym ponownie uruchamiać, ale są one w rezerwie, aby chronić nasz kraj – oświadczył minister środowiska i bezpieczeństwa energetycznego Gilberto Pichetto Fratin w wywiadzie telewizyjnym.
Dzień wcześniej, we wtorek, w Rzymie odbyła się narada z udziałem rządu Giorgii Meloni i prezesów koncernów energetycznych. Tematem rozmów były możliwe konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie i środki zapobiegawcze.
Źródło: PAP