Włochy mogą uruchomić elektrownie węglowe, jeśli wybuchnie kryzys energetyczny

Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie doprowadzi do kryzysu energetycznego, włoski rząd może ponownie uruchomić elektrownie węglowe – powiedział minister środowiska i bezpieczeństwa energetycznego. Zapewnił jednak, że to ostateczność.

Włochy mają elektrownie węglowe, których nie chciałbym ponownie uruchamiać, ale są one w rezerwie, aby chronić nasz kraj – oświadczył minister środowiska i bezpieczeństwa energetycznego Gilberto Pichetto Fratin w wywiadzie telewizyjnym.

Dzień wcześniej, we wtorek, w Rzymie odbyła się narada z udziałem rządu Giorgii Meloni i prezesów koncernów energetycznych. Tematem rozmów były możliwe konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie i środki zapobiegawcze.

Źródło: PAP

Giorgia Meloni
Rząd Giorgii Meloni mógłby ponownie uruchomić elektrownie węglowe. Fot. Antonio Masiello/Getty Images
