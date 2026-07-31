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31.07.2026 18:42

Włochy zawiesiły stosowanie umowy z Schengen w relacjach z Hiszpanią

Włochy zawiesiły w piątek umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią – podała włoska agencja prasowa Ansa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) w Rzymie nakazało zamknięcie granic morskich i lotniczych z Hiszpanią. Decyzja zapadła w związku z kryzysem w Ceucie, do której dostało się kilkadziesiąt tysięcy Marokańczyków.

Hiszpański żołnierz w Ceucie i Marokańczycy, którzy dostali się do hiszpańskiej eksklawy
Włochy zerwały stosowanie umowy z Schengen w relacjach z Hiszpanią. Na zdjęciu hiszpański żołnierz w Ceucie i Marokańczycy, którzy dostali się do hiszpańskiej eksklawy. Fot. EPA/Reduan Dris. Dostawca: PAP/EPA

Włoska agencja poinformowała, że decyzję o zamknięciu granic morskich i lotniczych z Hiszpanią podjęto w następstwie najnowszych ustaleń, przeanalizowanych podczas posiedzenia Komitetu ds. Analizy Imigracji i Bezpieczeństwa Granic. Rano w siedzibie MSW spotkaniu przewodniczył minister Matteo Piantedosi.

Po rozmowie telefonicznej ministra Piantedosiego z jego francuskim odpowiednikiem Laurentem Nunezem uzgodniono także zasadność wzmocnienia kontroli na lądowej granicy między Francją a Włochami.

MSW ogłosiło, że działania te będą realizowane w ramach obowiązujących już wcześniej porozumień o współpracy między służbami policyjnymi obu państw.

W czwartek na teren Ceuty – hiszpańskiej eksklawy na terytorium Maroka – dostało się drogą morską w niekontrolowany sposób ok. 50 tys. Marokańczyków. 37,5 tys. osób zostało już zawróconych do Maroka. Hiszpańskie władze odnalazły ciała 57 osób, które zginęły, próbując dostać się do Ceuty.

Po tych wydarzeniach Włochy groziły zawieszeniem stosowania reguł umowy z Schengen wobec Hiszpanii.

Źródło: PAP

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