28.04.2026 10:51

Wojna na Bliskim Wschodzie zwiększyła zyski BP. Tymczasem akcjonariusze zbuntowali się przeciw radzie nadzorczej

Koncern BP ogłosił swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2026. Okazało się, że zyski podwoiły się rok do roku dzięki skokowi cen ropy, wywołanemu wojną na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie akcjonariusze BP zbuntowali się przeciw planom rady nadzorczej.

Zysk netto BP – jak podaje CNBC – wyniósł 3,2 miliarda dolarów, tymczasem analitycy oczekiwali go na poziomie 2,63 miliarda dolarów. Rok temu zysk netto wyniósł 1,38 miliarda dolarów, a w ostatnim kwartale 2025 było to 1,54 miliarda. – Firma sobie radzi. To był kolejny kwartał, w którym udało się osiągnąć sukces finansowy i operacyjny i zrobiliśmy kolejne kroki w stronę osiągnięcia naszych celów na 2027 – powiedziała szefowa firmy Meg O'Neill.

Tak duży wzrost zysków BP to efekt wojny na Bliskim Wschodzie. Akcje koncernów paliwowych idą w górę po tym, jak blokada cieśniny Ormuz winduje ceny ropy naftowej i gazu. Dziś akcje BP zwyżkują o 3 proc., podczas gdy w tym roku odnotowały już wzrost o 32 proc. Jedynie francuski koncern TotalEnergies, z pięciu największych koncernów naftowych, zanotował większy wzrost kursu.

Zadłużenie netto BP wyniosło 25,3 miliarda dolarów, co oznacza wzrost – w porównaniu do ostatniego kwartału 2025 – z 22,18 miliarda dolarów. Jednocześnie firma zapowiada zmniejszenie długu do wartości pomiędzy 14 a 18 miliardów dolarów do końca 2027.

Akcjonariusze zbuntowali się przeciw planom BP

Spółka podtrzymała też prognozę wydatków kapitałowych na 2026 rok na poziomie 13–13,5 mld dolarów oraz poinformowała, że w ciągu roku spodziewa się wpływów z dezinwestycji i innych źródeł w wysokości 9–10 mld dolarów. Jednocześnie dodała, że w następnych kwartałach wydobycie może być niższe niż w pierwszym kwartale roku, nie tylko ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie, ale i ze względu na planowane prace konserwacyjne.

Mimo dobrych wyników finansowych akcjonariusze zbuntowali się przeciw planom BP. W ubiegłym tygodniu odrzucili dwie uchwały rady nadzorczej. Jedna miała pozwolić wprowadzić walne zgromadzenia tylko online, a druga zniosłaby dwa obowiązki sprawozdawcze dotyczące zmian klimatu. Do tego akcjonariusze wspierają plany uchwały wzywającej firmę do uzasadnienia swojej dyscypliny kapitałowej dotyczącej inwestycji w ropę i gaz.

BP sprzedaje większościowy pakiet w Castrol
Stacja paliw BP
Akcjonariusze BP zbuntowali się przeciw planom rady nadzorczej i odrzucili dwie uchwały. Fot. Getty Images
