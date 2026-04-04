Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.04.2026
NEWSROOM XYZ
Archiwalny
04.04.2026 09:45

Wojna z Iranem: Kolejne naloty na Teheran, w Dubaju odłamki pocisku uderzyły w siedzibę Oracle

Trwa wymiana rakietowego ognia na Bliskim Wschodzie. Amerykańsko‑izraelskie naloty na Teheran i inne miasta w Iranie były kontynuowane w nocy z piątku na sobotę. W stolicy Syrii, Damaszku, słyszano eksplozje. W Dubaju odłamki pocisku uderzyły w budynek amerykańskiej firmy Oracle, a w Abu Zabi w piątek w pożarze w kompleksie gazowym zginęła jedna osoba.

W sobotę rano w północnym Teheranie odnotowano kolejne eksplozje, którym – według AFP – towarzyszył dźwięk przypominający drona. Były one kontynuacją nocnych nalotów na stołeczne dzielnice oraz inne miasta, w tym Isfahan, Urmię, Chorramabad, Karadż i Kom. Według anglojęzycznego portalu telewizji Al‑Jazeera celem były m.in. obiekty przemysłowe.

Irańskie władze podały, że liczba ofiar amerykańsko‑izraelskich ataków na most w Karadżu w czwartek wzrosła do co najmniej 13; przeprawa została zniszczona i jest wyłączona z użytku.

W sobotę nad ranem w Damaszku oraz jego okolicach słyszano wybuchy – poinformowała syryjska telewizja państwowa. Według wstępnych doniesień mogły być związane z działaniem izraelskiej obrony powietrznej, przechwytującej irańskie pociski.

W tym samym czasie w Iraku, na zachód od Basry, wybuchł pożar w magazynach należących do zagranicznych firm naftowych, po tym jak obiekt został trafiony przez drona – poinformowały źródła bezpieczeństwa, cytowane przez agencję Reutera.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Bahrajnu poinformowało o uruchomieniu syren alarmowych i wezwało mieszkańców do udania się do najbliższego bezpiecznego miejsca. Wcześniej w Sitrze, niedaleko Manamy, cztery osoby zostały lekko ranne, a kilka domów uszkodzonych w wyniku spadających odłamków po przechwyceniu irańskich dronów.

W Dubaju odłamki po przechwyceniu obiektu powietrznego spadły na fasadę budynku amerykańskiej firmy Oracle w dzielnicy Dubai Internet City. Według władz w incydencie nikt nie ucierpiał. Oracle znalazł się wcześniej na liście 18 amerykańskich firm, które irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zapowiedział objąć odwetem.

Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowały również, że podczas ewakuacji kompleksu gazowego Habshan w emiracie Abu Zabi w piątek wieczorem zginął obywatel Egiptu, a cztery osoby zostały lekko ranne. W tym największym zakładzie przetwarzania gazu w kraju wybuchł pożar wywołany odłamkami po przechwyceniu celu powietrznego. Ogień spowodował znaczne zniszczenia.

USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego; od tego czasu trwają naloty na to państwo, które w odpowiedzi uderza w Izrael i państwa Zatoki Perskiej.

Jak podała Al‑Jazeera, bilans wojny obejmuje ponad 2000 zabitych w Iranie, ponad 100 w Iraku, 24 w Izraelu i 12 w ZEA. Liczba osób zabitych w Libanie, odkąd Izrael wznowił szeroko zakrojone ataki po przystąpieniu Hezbollahu do wojny po stronie Iranu, wzrosła do 1345 – wynika z danych libańskiego ministerstwa zdrowia.

Czytaj także: Japoński gazowiec przepłynął przez blokowaną cieśninę Ormuz

Źródło: PAP

Kłęby dymu na Teheranem po ataku z powietrza
Na zdjęciu kłęby dymu na Teheranem po ataku z powietrza, 1 kwietnia 2026 r. Fot. Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Jak politycy tworzą narracje na Wielkanoc oraz dlaczego przegrają przy świątecznym stole z Iranem i sędzią meczu Polska-Szwecja?
Tegoroczne święta odbywają się poza głównym cyklem kampanii wyborczych. Polakom jednak nie brakuje zmartwień – od bezpieczeństwa narodowego do bezpieczeństwa ich portfeli. Jak politycy próbują narzucić swoje narracje i dlaczego może to być nieskuteczne w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie i... kontrowersjach po meczu Polska-Szwecja.
04.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Jakie będą Węgry, jeśli wygra opozycja? Program odnowy gospodarczej, zbliżenie z Unią, a co z Ukrainą?
Końcówka kampanii wyborczej na Węgrzech nabiera tempa. Wyścig o głosy wyborców najpewniej rozstrzygnie się minimalną różnicą. Ewentualna wygrana Pétera Magyara może oznaczać istotne zmiany nie tylko w kraju, lecz także w relacjach z Unią Europejską. Sprawdzamy, jak wygląda scenariusz Węgier po ewentualnym zwycięstwie opozycji.
05.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex wchodzi w data center jako inwestor. Projekt ruszy jeszcze w tym roku (WYWIAD)
Rok temu Budimex podjął decyzję o wejściu w segment data center także jako inwestor – a więc nie tylko wykonawca projektów, ale również podmiot uczestniczący w ich finansowaniu i rozwoju. W tym celu powołano dedykowaną spółkę, zakupiono grunt oraz rozpoczęto przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej.
03.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kto jest odpowiedzialny za zaległości podatkowe w spółkach? Rząd chce walczyć z metodą „na słupa”
Projekt noweli Ordynacji podatkowej miał być odpowiedzią na wyroki TSUE, ale ostatecznie resort finansów poszedł o krok dalej. Eksperci mówią o rewolucji w odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe.
03.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Z życia czeskich milionerów – Křetínský się tłumaczy, Babiš dostaje po kieszeni
Brytyjska Izba Gmin wzięła pod lupę należącą do czeskiego biznesmena Daniela Křetínskiego spółkę Royal Mail. Powodem są miliony opóźnionych i zagubionych przesyłek. Posłowie z rezerwą podeszli do wyjaśnień przedsiębiorcy oraz jego apeli o zmianę przestarzałych regulacji. Problemy biznesowe dotykają również innego czeskiego milionera – premiera Andreja Babiša, którego Agrofert mierzy się z kryzysem na rynku nawozów.
03.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Céline Dion. Powrót królowej serc i jej wielka miłość do Paryża
Paryż znów bije w rytmie jednego nazwiska. Céline Dion powraca. Po latach ciszy, choroby i osobistych zmagań, artystka ogłosiła serię dziesięciu koncertów w Paris La Défense Arena – największej hali widowiskowej Europy. Bilety? Niemal nieosiągalne. Emocje? Globalne. Ale za tym spektakularnym powrotem kryje się coś więcej niż strategia marketingowa. To historia miłości. Do życia, muzyki i – przede wszystkim – do Paryża.
05.04.2026