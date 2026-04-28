„WSJ”: OpenAI nie zrealizował własnych celów. Rodzą się obawy o finansowanie centrów danych

Po niezrealizowaniu przez OpenAI własnych celów przychodów i liczby nowych użytkowników część członków zarządu obawia się, czy spółka będzie w stanie sfinansować swoje ogromne wydatki na centra danych – podaje „Wall Street Journal”.

Dyrektor finansowa OpenAI Sarah Friar poinformowała kierownictwo, że jeśli przychody nie będą rosły wystarczająco szybko, firma może nie być w stanie opłacić przyszłych umów dotyczących mocy obliczeniowej. W ostatnich miesiącach członkowie zarządu zakwestionowali działania dyrektora generalnego Sama Altmana mające na celu zapewnienie jeszcze większej mocy obliczeniowej pomimo spowolnienia działalności – podaje „WSJ”.

„Jesteśmy całkowicie zgodni co do tego, aby kupować tyle mocy obliczeniowej, ile tylko możemy” – stwierdzili jednak Sam Altman i Sarah Friar we wspólnym oświadczeniu. Sugestie o podziale określili jako „absurdalne”.

Sam Altman od lat stara się o jak największą moc obliczeniową centrów danych. Jego zdaniem ich niedobory są największym ograniczeniem dla rozwoju spółki. W 2025 r. obciążył OpenAI zobowiązaniami na przyszłe wydatki w wysokości około 600 miliardów dolarów, by pozyskać moc obliczeniową.

OpenAI nie osiągnęło własnych celów

OpenAI nie osiągnęło jednak wielu miesięcznych celów przychodowych w 2026 r. – podaje dziennik. Firma miała też utracić pozycję na rynkach kodowania i przedsiębiorstw na rzecz Anthropic.

Ponadto tempo wzrostu użycia ChatGPT zaczęło spadać pod koniec 2025 r. OpenAI nie osiągnęło swojego celu, jakim było zdobycie miliarda aktywnych użytkowników tygodniowo do końca 2025 r. – podają źródła „WSJ”. Nieosiągnięcie tego kamienia milowego niepokoi niektórych inwestorów. Firma ma też borykać się z problemem odpływu subskrybentów.

Choć spółka pozyskała niedawno 122 mld dolarów w ramach największej rundy finansowania w historii Doliny Krzemowej, spodziewa się wyczerpać tę kwotę w ciągu najbliższych trzech lat, zakładając, że osiągnie ambitne cele przychodowe. Część finansowania jest też warunkowa.

W niedawnym memorandum skierowanym do inwestorów OpenAI stwierdziło, że udało mu się zapewnić większą moc obliczeniową niż Anthropic, co daje mu przewagę w docieraniu do użytkowników.

Co z IPO OpenAI?

Sarah Friar miała jednak wyrazić zastrzeżenia co do planów OpenAI dotyczących wejścia na giełdę do końca 2026 r. Jej zdaniem spółka musi poprawić swoje wewnętrzne mechanizmy kontroli, bo obecnie nie jest gotowa na spełnienie rygorystycznych standardów spółki publicznej.

Przed IPO OpenAI poradzić sobie z innymi problemami: zastępca Sama Altmana Fidji Simo niespodziewanie udał się na zwolnienie lekarskie na początku kwietnia. Równocześnie rozpoczęło się postępowanie sądowe w sprawie wniesionej przez Elona Muska, który domaga się usunięcia Sama Altmana i cofnięcia procesu przekształcania OpenAI w spółkę giełdową.

Źródło: „Wall Street Journal”