Wspólnik sklepu Mennica24.pl oskarżony o wyłudzenie ponad 5 mln zł

Prokuratura Okręgowa w Krakowie oskarżyła wspólnika sklepu Mennica24.pl Adama S. o oszukanie 119 klientów i wyłudzenie od nich łącznie ponad 5 mln zł. Akt oskarżenia został skierowany do krakowskiego sądu okręgowego.

Wspólnik sklepu internetowego Mennica24.pl miał według prokuratury oszukać 119 klientów na ponad 5 mln zł. Na zdjęciu ilustracyjnym ruda złota. Fot. Oat_Phawat/Getty Images

Według ustaleń prokuratury Adam S., wspólnik i jedyny członek zarządu Grupy Mennice Polskie, która prowadziła sklep internetowy Mennica24.pl, między marcem a lipcem 2025 r. miał dopuścić się wyłudzenia pieniędzy, przywłaszczenia mienia i prania pieniędzy. Śledztwo wykazało, że pokrzywdzone osoby – sugerując się wzbudzającą zaufanie nazwą spółki, kojarzącą się z instytucją państwową – wpłacały podejrzanemu pieniądze na zakup złotych i srebrnych monet oraz sztabek złota, nie otrzymując zamówionych przedmiotów.

Wartość poszczególnych transakcji realizowanych przez spółkę Grupa Mennice Polskie wynosiły z reguły od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Zdarzały się też zamówienia na kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych.

Podejrzany usłyszał kilkaset zarzutów. Według prokuratury Adam S. doprowadzał do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonych, wprowadzając ich w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z realizacji zamówień na złote i srebrne monety bulionowe i sztabki złota zakupione w sklepie. Zdaniem śledczych przywłaszczał też powierzone mu przez oszukane osoby monety.

Pierwsze doniesienia o możliwych nieprawidłowości w realizowaniu zamówień przez Mennica24.pl zaczęły pojawiać się w mediach w lipcu 2024 r. Jak informował wówczas portal Bankier.pl, klienci zaczęli zgłaszać problemy z dostawą, która przeciągała się do 60 dni roboczych.

Ponadto zarzucono spółce Grupa Mennice Polskie, że od 2019 r. nie przekazała sprawozdania finansowego do KRS, a także nie figurowała w rejestrze działalności kantorowej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski. Firma tłumaczyła się z kolei, że nie musiała widnieć na liście banku centralnego, bo taki obowiązek ciążył na sprzedawcach złota prowadzących punkty stacjonarne, a Mennica24.pl działała w pełni w sieci.

Po upływnie roku – w sierpniu 2025 r. – prokuratura zatrzymał Adama S., stosując wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Początkowo śledczy szacowali, że liczba poszkodowanych wynosiła 74, ostatecznie ustalono, że grono to liczyło 119 osób. Mennica24.pl wzbudzała zaufanie klientów z uwagi na nazwę podobną do spółki giełdowej Mennica Polska SA, choć nigdy oba podmioty nie miały ze sobą powiązań.

Źródło: XYZ, PAP