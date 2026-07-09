Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.07.2026
NEWSROOM XYZ
09.07.2026 12:59

Wspólnik sklepu Mennica24.pl oskarżony o wyłudzenie ponad 5 mln zł

Prokuratura Okręgowa w Krakowie oskarżyła wspólnika sklepu Mennica24.pl Adama S. o oszukanie 119 klientów i wyłudzenie od nich łącznie ponad 5 mln zł. Akt oskarżenia został skierowany do krakowskiego sądu okręgowego.

Na zdjęciu ilustracyjnym ruda złota
Wspólnik sklepu internetowego Mennica24.pl miał według prokuratury oszukać 119 klientów na ponad 5 mln zł. Na zdjęciu ilustracyjnym ruda złota. Fot. Oat_Phawat/Getty Images

Według ustaleń prokuratury Adam S., wspólnik i jedyny członek zarządu Grupy Mennice Polskie, która prowadziła sklep internetowy Mennica24.pl, między marcem a lipcem 2025 r. miał dopuścić się wyłudzenia pieniędzy, przywłaszczenia mienia i prania pieniędzy. Śledztwo wykazało, że pokrzywdzone osoby – sugerując się wzbudzającą zaufanie nazwą spółki, kojarzącą się z instytucją państwową – wpłacały podejrzanemu pieniądze na zakup złotych i srebrnych monet oraz sztabek złota, nie otrzymując zamówionych przedmiotów.

Wartość poszczególnych transakcji realizowanych przez spółkę Grupa Mennice Polskie wynosiły z reguły od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Zdarzały się też zamówienia na kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych.

Podejrzany usłyszał kilkaset zarzutów. Według prokuratury  Adam S. doprowadzał do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonych, wprowadzając ich w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z realizacji zamówień na złote i srebrne monety bulionowe i sztabki złota zakupione w sklepie. Zdaniem śledczych przywłaszczał też powierzone mu przez oszukane osoby monety.

Pierwsze doniesienia o możliwych nieprawidłowości w realizowaniu zamówień przez Mennica24.pl zaczęły pojawiać się w mediach w lipcu 2024 r. Jak informował wówczas portal Bankier.pl, klienci zaczęli zgłaszać problemy z dostawą, która przeciągała się do 60 dni roboczych.

Ponadto zarzucono spółce Grupa Mennice Polskie, że od 2019 r. nie przekazała sprawozdania finansowego do KRS, a także nie figurowała w rejestrze działalności kantorowej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski. Firma tłumaczyła się z kolei, że nie musiała widnieć na liście banku centralnego, bo taki obowiązek ciążył na sprzedawcach złota prowadzących punkty stacjonarne, a Mennica24.pl działała w pełni w sieci.

Po upływnie roku – w sierpniu 2025 r. – prokuratura zatrzymał Adama S., stosując wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Początkowo śledczy szacowali, że liczba poszkodowanych wynosiła 74, ostatecznie ustalono, że grono to liczyło 119 osób. Mennica24.pl wzbudzała zaufanie klientów z uwagi na nazwę podobną do spółki giełdowej Mennica Polska SA, choć nigdy oba podmioty nie miały ze sobą powiązań.

Źródło: XYZ, PAP

Złoto straciło swój blask. Kiedy może go odzyskać?
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
CD Projekt i Allegro liderami wzrostów. Dzień na GPW 7 lipca 2026 r.
GPW we wtorek pozostawała na minusie, choć skala przeceny głównych warszawskich indeksów była ograniczona. Najmocniejsze spadki to PZU i KGHM
07.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Jak zarabia Donald Trump? Ponad 2 mld dolarów zysku w rok
Nowy dokument, który szczegółowo opisuje działalność biznesową i inwestycyjną prezydenta USA, pokazuje nie tylko, na czym zarabiał Donald Trump, ale także – kiedy. Widać, jak decyzjami politycznymi…
07.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pożar, powódź, błąd projektowy. Kto płaci, gdy staje wielka budowa?
Uszkodzony w dostawie transformator albo powódź na zapleczu budowy mogą zatrzymać wielomiliardową inwestycję na miesiące. Im większy projekt, tym ważniejsze są ubezpieczenia chroniące inwestora,…
07.07.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Ile osób umiera przez błędy lekarzy. Co dane mówią na ten temat?
109 zgłoszeń dotyczących zastrzeżeń do przebiegu leczenia szpitalnego zakończonego zgonem pacjenta wpłynęło do Rzecznika Praw Pacjenta w 2025 roku.
08.07.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Cyfrowy wyścig po dnie oceanu. Tokio rzuca rękawicę Pekinowi
Chiny próbują przełamać kontrolę zachodnich i japońskich firm nad globalnym krwiobiegiem danych. W odpowiedzi Japonia uznała podmorskie światłowody za kluczowy element bezpieczeństwa państwa. Czy…
08.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Afryka pod wrażeniem polskiej branży cyber
Konieczność obrony przed rosyjską dezinformacją i atakami hakerskimi spowodowała, że Polska stała się światowym pionierem w zakresie cyberbezpieczeństwa. Firmy znad Wisły podbijają właśnie…
07.07.2026