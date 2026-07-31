WTO: światowy handel towarami odporny w I kw. 2026 r. w górę. Widać pierwsze skutki kryzysu na Bliskim Wschodzie

Wolumen światowego handlu towarami wzrósł w I kwartale 2026 r. o 3,2 proc. rdr i o 1,9 proc. względem poprzedniego kwartału – podała Światowa Organizacja Handlu (WTO). Kluczowym czynnikiem podtrzymującym wzrost był gwałtowny wzrost wymiany komponentów elektronicznych związanych z rozwojem sztucznej inteligencji (AI). W marcu widać gwałtowne spadki wolumenu importu węglowodorów z Bliskiego Wschodu.

Atak USA na Iran otworzył drogę do zablokowania przez ten kraj cieśniny Ormuz. Na zdjęciu Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) wystrzeliwany z pokładu USS Spruance 28 lutego 2026 r. Fot. PAP/U.S. Navy Photo/UPI Photo via Newscom

Według WTO wartość handlu światowego w ujęciu nominalnym zwiększyła się w I kwartale o 11 proc. rdr i 2 proc. kdk. Handel produktami wspierającymi rozwój AI wzrósł o ponad 40 proc. rdr, kompensując negatywny wpływ konfliktu w Zatoce Perskiej.

Organizacja zwraca uwagę, że pełny wpływ zamknięcia Cieśniny Ormuz od początku marca będzie widoczny dopiero w danych za II kwartał. Szacunki WTO wskazują, że w marcu wolumen światowego importu ropy z Bliskiego Wschodu spadł o około 45 proc. rdr, import LNG zmniejszył się o 52 proc., a nawozów o 26 proc.

Najsilniejszą dynamikę handlu odnotowała Azja. Eksport regionu wzrósł o 12,9 proc. r/r, a import o 14,6 proc. r/r. Wzrost napędzały m.in. Chiny, Korea Południowa, Singapur, Tajlandia i Tajwan, głównie dzięki intensywnemu obrotowi produktami związanymi z AI.

Na Bliskim Wschodzie sytuacja była odwrotna. Eksport regionu obniżył się o 9,7 proc. r/r, a import o 11,9 proc. rdr. WTO oczekuje jeszcze głębszych spadków w II kwartale.

W Ameryce Północnej eksport wzrósł o 7 proc. r/r, natomiast import spadł o 10,7 proc. r/r, co WTO wiąże z wysoką bazą odniesienia wynikającą z wcześniejszego przyspieszania zakupów przed spodziewanym wzrostem ceł.

Eksport Europy zmniejszył się o 2,6 proc. r/r, podczas gdy import wzrósł o 0,6 proc.

Wśród głównych kategorii towarowych najszybciej rosła wartość handlu sprzętem biurowym i telekomunikacyjnym (+44 proc. r/r), rudami i minerałami (+27 proc.) oraz maszynami (+9 proc.).

Spadki dotyczyły chemikaliów (-6 proc.), żelaza i stali (-5 proc.) oraz paliw (-3 proc.).

WTO przypomniała, że w marcowej prognozie przewidywała wzrost światowego handlu towarami o 1,9 proc. w całym 2026 r.

Organizacja ocenia obecnie, że ostateczny wynik będzie zależeć od tego, czy silniejszy okaże się pozytywny wpływ boomu inwestycyjnego związanego z AI, czy też negatywne skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zaktualizowana prognoza ma zostać opublikowana w październiku.

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Źródło: PAP, XYZ