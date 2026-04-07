Wybór członków KRS planowany 13-15 maja

Wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa wstępnie planowany jest na posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w dn. 13-15 maja 2026 r. - poinformowała we wtorek Kancelaria Sejmu. Do izby wpłynęło 61 kandydatur na sędziowskich członków KRS, jedna kandydatura nie spełniła wymogów i nie będzie procedowana.

Procedura zgłaszania kandydatów na sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa - zgodnie z obowiązującą ustawą o KRS - rozpoczęła się 11 lutego i trwała do 13 marca.

Jak przekazała Kancelaria Sejmu, marszałek Sejmu podał do publicznej wiadomości zgłoszenia 60 kandydatów do KRS.

Według komunikatu, spośród 61 zgłoszeń, jedno nie zostało podane do publicznej wiadomości, a w konsekwencji nie będzie dalej procedowane. „Zgłoszenie to nie spełniało wymogu określonego w art. 11b ust. 1 ustawy o KRS, tj. wymogu złożenia zgłoszenia przez pełnomocnika, który musi być wskazany w pisemnym oświadczeniu, pierwszych piętnastu osób z wykazu” - podkreślono.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, Sejm wybiera 15 sędziów-członków KRS spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych na wspólną 4-letnią kadencję.

