12.04.2026 14:14

Wybory na Węgrzech. Do godz. 13 frekwencja wyniosła ponad 50 procent

Frekwencja na godzinę 13 wyniosła w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech 54,14 proc. – wynika z danych Narodowego Biura Wyboczego (NVI).

NVI poinformowało, że w wyborach wzięły już udział 4 075 272 osoby. W 2018 roku do godziny 13 w wyborach parlamentarnych wzięło udział 42,32 proc. uprawnionych do głosowania, a w 2022 r. odsetek ten wyniósł 40,01 proc.

Liczba zarejestrowanych w wyborach osób wynosi 7 527 742 – podało NVI. W tym roku do wyborów zarejestrowała się najwyższa jak dotąd liczba osób chcących głosować w zagranicznych przedstawicielstwach — ponad 90 tys. Również liczba wyborców głosujących korespondencyjnie ustanowiła rekord, wynoszący prawie 224 tys.

Węgrzy wybierają w niedzielę 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), czyli jednoizbowego parlamentu. 106 z nich jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

Każdy uprawniony do tego obywatel Węgier głosujący w kraju ma prawo oddać dwa głosy: jeden na kandydata w okręgu jednomandatowym, a drugi na listę partyjną lub narodowościową w przypadku osób należących do jednej z zarejestrowanych na Węgrzech mniejszości. Wyborcy przebywający poza krajem oddają jeden głos, wyłącznie na listę ogólnokrajową.

Liczenie głosów rozpocznie się natychmiast po zamknięciu lokali o godz. 19, dlatego wstępne wyniki – wraz ze wskazaniem odsetka przeliczonych głosów – powinny zostać opublikowane ok. godz. 20.

Źródło: PAP

Komisja wyborcza w Budapeszcie, 12 kwietnia 2026 r., wybory parlamentarne
Do godz. 13 frekwencja w wyborach parlamentarnych na Węgrzech wyniosła ponad 54 proc. Fot. Sean Gallup/Getty Images
