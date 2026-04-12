Wybory na Węgrzech. Opozycyjna Tisza z wyraźną przewagą

Spływające z Węgier cząstkowe wyniki wyborów na Węgrzech wskazują na zwycięstwo opozycyjnej Tiszy. W miarę spływania wyników przegrana rządzącego Fideszu jest coraz bardziej wyraźna. „Wyniki wyborów są klarowne i bolesne” – przyznaje premier Viktor Orban.

Po przeliczeniu ok. 66,7 proc. kart wyborczych opozycyjna Tisza ma 53,3 proc. głosów. Tymczasem rządząca obecnie koalicja Fidesz-KDNP premiera Viktora Orbana ma 38,1 proc. głosów. Z kolei skrajnie prawicowy Ruch Naszej Ojczyzny ma 6 proc. Reszta partii nie przekracza 5–procentowego progu wyborczego.

Oznaczałoby to 137 mandatów dla Tiszy w 199-osobowym parlamencie. Fidesz otrzymałby 55 miejsc, a Ruch Naszej Ojczyzny – 7.

Osiągnięcie 133 lub więcej mandatów oznacza zdobycie większości konstytucyjnej.

Peter Magyar i Viktor Orban reagują na wyniki

– Nie chcę wygrywać sondaży, ale wybory. Dlatego poczekajmy na wyniki. Jesteśmy ostrożnymi optymistami, ale musimy zachować cierpliwość. Będziemy świętować, gdy poznamy wyniki. Węgry ponownie będą wolne – powiedział lider Tiszy Peter Magyar.

Polityk zapewnił też, że jego partia odnotowała „tysiące nieprawidłowości” i zapowiedział skargi. Podobne stwierdzenia padły jednak także ze strony Fideszu na kontach partii w mediach społecznościowych.

– Nigdy nie pracowaliśmy tyle, co przy tych wyborach. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy [...] Wyniki wyborów są klarowne i bolesne– powiedział premier Viktor Orban, dziękując swoim wyborcom.

Lider Fideszu zapowiedział, że będzie dalej walczył z ław opozycji. Dodał, że odpowiedzialność za rządzenie Węgrami spocznie teraz na Peterze Magyarze, któremu złożył gratulacje.

Sondaże także wskazują na zwycięstwo opozycji

Z opublikowanego po zakończeniu głosowania sondażu ośrodka Median z dni 7-11 kwietnia wynika, że opozycyjna Tisza ma szansę na 135 mandatów.

Z kolei według badania Centrum Badawczego 21, także przeprowadzonego przed wyborami, wynika, że Tisza otrzymałaby ich 132, a Fidesz – 61.

78-procentowa frekwencja

Głosowanie zakończyło się o godz. 19. Stojący w kolejce wyborcy nadal mogą jednak oddać swoje głosy.

Frekwencja do godz. 18.30 wyniosła 77,8 proc. Łącznie w wyborach zagłosowało ponad 5,8 mln osób.

Na Węgrzech nie przeprowadza się badań exit poll.

