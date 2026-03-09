Wybory w KO. Donald Tusk dalej będzie przewodniczącym partii

Donald Tusk został wybrany na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej – poinformowała krajowy komisarz wyborczy KO i wicemarszałkini sejmu Dorota Niedziela. W głosowaniu udział wzięło 78 proc. uprawnionych członków partii, z czego 97 proc. z nich udzieliło poparcia premierowi.

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na kandydata na przewodniczącego koalicji wynosiła 16 695 głosów, liczba głosów ważnych za wyborem kandydata wynosiła 16 316 głosów. Liczba głosów ważnych przeciwko wyborowi kandydata wynosiła 379 głosów, co stanowi liczbę głosów ważnych za kandydatem 97 proc. – przekazała Niedziela.

Ugrupowanie poinformowało już o części wyników dotyczących liderów regionalnych. I tak wiadomo, że w woj. łódzkim strukturami pokieruje wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, zaś samą Łodzią prezydent miasta Hanna Zdanowska. W Radomiu KO przewodniczyć będzie poseł tej partii Konrad Frysztak.

W pięciu regionach doszło do zmian we władzach KO. Chodzi tu o woj. lubelskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie oraz podkarpackie. W tym ostatnim jednak członkowie partii zgłosili protest wyborczy, po rozpatrzeniu wobec wygranej Pawła Kowala. Podobny przypadek dotyczył zwycięstwa Michała Jarosa w woj. dolnośląskim.

W regionie Kujawsko-Pomorskiem wygrał natomiast Tomasz Lentz, Lubelskim – Marta Wcisło, Lubuskim – Marek Cebula, Małopolskim – Aleksander Miszalski, Mazowieckim – Jan Grabiec, Opolskim – Robert Węgrzyn. W woj. podlaskim przewodniczącym został Krzysztof Truskolaski, pomorskim – Mieczysław Struk, śląskim – Wojciech Saługa, świętokrzyskim – Artur Gierada, warmińsko-mazurskim – Jacek Protas, wielkopolskim – Jarosław Urbaniak, a zachodnio-pomorskim – Olgierd Geblewicz.

Były to pierwsze wybory przeprowadzane w partii Koalicja Obywatelska, czyli ugrupowaniu powstałym w październiku 2025 r. z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej, formacji współtworzących dotąd klub parlamentarny KO.

Źródło: PAP/XYZ