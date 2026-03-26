Wydatki europejskich krajów NATO i Kanady na obronę wzrosły w 2025 r. o jedną piątą

Europejskie kraje NATO i Kanada zwiększyły w 2025 r. wydatki na obronę o 20 proc. w ujęciu realnym w porównaniu z 2024 r. – poinformował sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte w opublikowanym w czwartek rocznym raporcie. Polska wydała na ten cel 4,3 proc. PKB, najwięcej z państw Sojuszu.

„Przez długi czas europejscy sojusznicy i Kanada byli nadmiernie uzależnieni od amerykańskiej potęgi militarnej. Nie braliśmy na siebie wystarczającej odpowiedzialności za nasze własne bezpieczeństwo. Nastąpiła jednak realna zmiana w sposobie myślenia… Jako Europejczyk jestem dumny z tego, co robimy – z ogromnego postępu, jaki osiągnęliśmy” – powiedział sekretarz generalny, prezentując na konferencji w czwartek swój raport.

W raporcie Rutte przekazał, że w zeszłym roku wszystkie państwa NATO osiągnęły lub przekroczyły cel 2 proc. PKB na obronność, ustalony pierwotnie w 2014 r. na szczycie NATO w Walii.

Obecny cel, na który przywódcy NATO zgodzili się na zeszłorocznym szczycie w Hadze, zakłada, że do 2035 r. państwa NATO będą przeznaczać na obronność i powiązane z nią inwestycje 5 proc. PKB. Z tej kwoty 3,5 proc. PKB ma być wydawane na podstawową obronę – taką jak utrzymanie sił zbrojnych i zakupy zbrojeniowe – a 1,5 proc. na wydatki związane z obronnością, takie jak cyberbezpieczeństwo czy dostosowanie dróg i mostów do tego, by mogły się nimi przemieszczać czołgi.

Polska wydała na obronność 4,3 proc. PKB

Według szacunków NATO Polska w 2025 r. wydawała procentowo na obronę najwięcej z państw Sojuszu - 4,3 proc. PKB. Było to w cenach bieżących ok. 166 mld zł (ok. 44 mld dolarów), w porównaniu do ok. 137 mld zł (ok. 34 mld dolarów) w 2024 r., gdy wydatki w relacji do PKB osiągnęły 3,76 proc.

Kolejne miejsca zajęły Litwa (4 proc.), Łotwa (3,74 proc.), Estonia (3,42 proc.), Dania (3,34 proc.), Norwegia (3,2 proc.), USA (3,19 proc.), Finlandia (2,87 proc.), Grecja (2,79 proc.) i Holandia (2,59 proc.).

Na końcu tej listy znalazły się Portugalia, Hiszpania, Albania, Kanada i Belgia, których wydatki w stosunku do PKB wyniosły ok. 2 proc.

„Oczekuję, że sojusznicy na kolejnym szczycie NATO w Ankarze pokażą, że podążają jasną i wiarygodną ścieżką do celu przeznaczania 5 proc. PKB na obronność ” – napisał w raporcie Rutte. Szczyt w stolicy Turcji zaplanowany jest na lipiec.

Źródło: PAP/XYZ

Fot. Maja Hitij/Getty Images
