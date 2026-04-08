08.04.2026

Wydatki konsumentów w strefie euro spadły. W dół zeszła też inflacja PPI

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w lutym skurczyła się o 0,2 proc. w porównaniu do stycznia – poinformował Eurostat. W ujęciu rocznym wydatki konsumentów wzrosły w tempie 1,7 proc.

W przypadku pierwszego z opisanych wskaźników dane Eurostatu okazały się zgodne z konsensusem rynkowym. Co zaś się tyczy drugiego, to szacunki ekspertów zakładały wzrost sprzedaży w rok w tempie 1,6 proc., czyli nieznacznie niższym.

W porównaniu do ubiegłych miesięcy spadek dynamiki wydatków konsumentów był pierwszym od sierpnia 2025 r., kiedy to Eurostat zaraportował w tym względzie -0,1 proc. Przez następne miesiące wzrosty wahały się od 0,1 do 0,3 proc., a w styczniu nie uległy zmianie. Patrząc natomiast na wskaźnik liczony rok do roku to tutaj sprzedaż rośnie nieprzerwanie od sierpnia 2024 r.

W tym samym czasie europejski urząd statystyczny opublikował dane o inflacji producenckiej (PPI). Z badania wynika, że w lutym tempo wzrostu cen było ujemne – licząc miesiąc do miesiąca spadło o 0,7 proc., a w relacji rocznej o 3 proc. Odczyty były zgodne z konsensusem rynkowym.

Na zdjęciu siedziba Europejskiego Banku Centralnego (EBC) we Frankfurcie. Fot. Raimund Linke/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Morawiecki kontra Nowogrodzka. Napięcia rosną, ale rozłam wciąż nieprzesądzony
Działania Mateusza Morawieckiego wywołują spekulacje o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Powołanie nowego stowarzyszenia oraz publiczna krytyka wewnątrzpartyjnych oponentów obnażają rosnące napięcia. Ponadto ukazał się sondaż badający potencjalne poparcie dla partii Morawieckiego. Czy zbliżamy się do punktu zwrotnego w PiS?
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska liderem leasingu w UE. MŚP coraz mocniej stawiają na ten model
Polski rynek leasingu przeszedł w ciągu ostatnich trzech dekad ewolucję od niszowej działalności z początku lat 90. do roli jednego z głównych filarów wspierania inwestycji. Zgodnie z wynikami badania SAFE 2025, leasing jest uznawany za kluczowe źródło finansowania przez 63 proc. polskich MŚP, a 42 proc. firm z tego sektora korzysta z niego w sposób ciągły, co jest najwyższym wynikiem w całej Unii Europejskiej.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Modivo mocno w dół. Rynek ocenia groźbę Trumpa. Dzień na GPW 7 kwietnia 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami najważniejszych indeksów GPW pomimo porannych wzrostów. W WIG20 najmocniej straciły akcje Modivo, podczas gdy najlepszy okazał się PKO BP. Po południu uwagę inwestorów skupiły słowa Donalda Trumpa, który zagroził wymazaniem irańskiej cywilizacji.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polska najbardziej spolaryzowana w UE. „Jedziemy autem bez lusterek wstecznych i z niesprawnymi hamulcami”
3,98 w czteropunktowej skali. Tak zespół badaczy Varieties of Democracy (V-Dem) ocenia skalę politycznej polaryzacji w Polsce. Jest najwyższa w całej Unii Europejskiej. I może być dla nas niebezpieczna.
08.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Black Hawk, kontrterroryści i środki dopingujące. Duża akcja policji na Mazowszu
Mieszkańców warszawskiej Woli obudziła we wtorek spektakularna akcja policji. Kontrterroryści z użyciem śmigłowca dokonali dużej akcji. Był to jeden z elementów większej operacji. Co było jej celem?
07.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Wojna w Iranie bezlitośnie uderza w niemiecką gospodarkę. Berlin rozważa powrót do węgla
Ceny paliw biją rekordy, przemysł traci pewność jutra, a debata o powrocie do węgla ponownie nabiera intensywności. Berlin sięga po strategiczne rezerwy ropy i pracuje nad kolejnym pakietem wsparcia. Stawką jest już nie tylko tempo transformacji energetycznej, lecz także stabilność gospodarcza i polityczna kraju w kontekście zbliżających się wyborów we wschodnich landach, gdzie AfD notuje wysokie poparcie.
06.04.2026