Wydatki konsumentów w strefie euro spadły. W dół zeszła też inflacja PPI

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w lutym skurczyła się o 0,2 proc. w porównaniu do stycznia – poinformował Eurostat. W ujęciu rocznym wydatki konsumentów wzrosły w tempie 1,7 proc.

W przypadku pierwszego z opisanych wskaźników dane Eurostatu okazały się zgodne z konsensusem rynkowym. Co zaś się tyczy drugiego, to szacunki ekspertów zakładały wzrost sprzedaży w rok w tempie 1,6 proc., czyli nieznacznie niższym.

W porównaniu do ubiegłych miesięcy spadek dynamiki wydatków konsumentów był pierwszym od sierpnia 2025 r., kiedy to Eurostat zaraportował w tym względzie -0,1 proc. Przez następne miesiące wzrosty wahały się od 0,1 do 0,3 proc., a w styczniu nie uległy zmianie. Patrząc natomiast na wskaźnik liczony rok do roku to tutaj sprzedaż rośnie nieprzerwanie od sierpnia 2024 r.

W tym samym czasie europejski urząd statystyczny opublikował dane o inflacji producenckiej (PPI). Z badania wynika, że w lutym tempo wzrostu cen było ujemne – licząc miesiąc do miesiąca spadło o 0,7 proc., a w relacji rocznej o 3 proc. Odczyty były zgodne z konsensusem rynkowym.