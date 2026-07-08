Wydatki linii lotniczych w USA na paliwo niemal się podwoiły

Amerykańskie linie lotnicze wydały w maju na paliwo 6,66 mld dolarów – wynika z danych rządowych. Oznacza wzrost o 85 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Był to drugi miesiąc z rzędu, w którym koszty te przekroczyły poziom 6 mld dolarów

Amerykańskie linie lotnicze wydały w maju na paliwo 6,66 mld dolarów, co oznacza wzrost kosztów o 85 proc. w rok. Fot. murat4art, GettyImages

Jak podkreśla agencja AP, najnowsze dane odzwierciedlają utrzymujący się wpływ gwałtownego wzrostu kosztów energii, będącego następstwem konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Zakłócił on transport morski przez cieśninę Ormuz, stanowiącą kluczowy szlak dostaw ropy naftowej na światowy rynek.

Wzrost wydatków rok do roku wynikał przede wszystkim z wyższych cen paliwa lotniczego, a nie ze znaczącego zwiększenia jego zużycia. Średnia cena płacona przez linie lotnicze w maju wyniosła 4,09 dolara za galon. Choć była ona nieco niższa od kwietniowej (4,11 dolara), to o 85 proc. przewyższała koszt 2,21 dolara odnotowany w maju ubiegłego roku.

Ceny surowca nieco spadły po osiągnięciu wiosennych szczytów, gdy USA i Iran zawarły 17 czerwca w Paryżu wstępne porozumienie pokojowe. Jednak w nocy z wtorku na środę zostało ono ostatecznie złamane.

Źródło: PAP