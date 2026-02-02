Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego w polskich kopalniach spadły

Polskie kopalnie wydobyły w 2025 r. 42,8 mln ton węgla kamiennego, a sprzedały 40,2 mln ton – wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. W obu przypadkach oznacza to spadki w ujęciu rocznym.

Dane oznaczają, że wydobycie węgla kamiennego spadło o 1,2 mln ton w stosunku do 2024 r., gdy sięgnęło 44 mln ton. W 2023 r. było to 48,3 mln ton, a w 2022 r. – 52,8 mln ton.

Z kolei sprzedaż surowca zmniejszyła się o 2,3 mln ton w porównaniu z 2024 r. Wtedy wyniosła 42,5 mln ton, podczas gdy w 2023 r. 46,2 mln ton, a w 2022 r. – 52,4 mln ton.

Zatrudnienie w sektorze wyniosło na koniec grudnia 2025 r. 71,4 tys. osób. To także oznacza spadki, bo rok wcześniej było to 74,1 tys. osób, a dwa lata wcześniej – 76,1 tys. osób.

Źródło: PAP