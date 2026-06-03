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NEWSROOM XYZ
03.06.2026 07:04

Wymiana ognia między USA i Iranem. Zawieszenie broni wciąć jednak obowiązuje

Siły amerykańskie przechwyciły irańskie pociski balistyczne i drony. Same zaś przeprowadziły atak na wyspę Keszm w Zatoce Perskiej. Ta wymiana ognia nie oznacza jednak zerwania zawieszenia broni.

„Amerykańskie siły skutecznie przechwyciły wiele irańskich pocisków balistycznych i dronów, a także przeprowadziły uderzenia w samoobronie na wyspę Keszm w odpowiedzi na próby ataków Iranu w całym regionie Bliskiego Wschodu 2 czerwca" – poinformowało w komunikacie Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

Według USA dwa pociski wycelowane w Kuwejt nie doleciały do celu. Trzy rakiety, wymierzone zaś w Bahrajn, zostały zestrzelone. Do tego Amerykanie zniszczyli drony wycelowane w stronę cywilnych statków. Zapewniają też, że irańskie komunikaty o udanych atakach na kwaterę 5. Floty w Bahrajnie oraz na amerykańską bazę lotniczą to fałszywki.

W odpowiedzi na irańskie uderzenia Amerykanie uderzyli na wojskowy punkt kontroli na wyspie Keszm.

USA, mimo ataków, zapewniają, że zawieszenie broni wciąż trwa. „Siły CENTCOM pozostają czujne i gotowe do obrony przed nieuzasadnioną irańską agresją w trakcie trwającego zawieszenia broni" – zapowiada CENTCOM. To jednak kolejne naruszenie rozejmu. W poniedziałek Amerykanie zaatakowali irańskie radary, w zamian Teheran wystrzelił dwie rakiety balistyczne w stronę bazy USA w Kuwejcie.

Mapa satelitarna Bliskiego Wschodu
Nowa wymiana ognia między USA a Iranem. Fot. Planet Observer/Universal Images Group via Getty Images
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