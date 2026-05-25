Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.05.2026
NEWSROOM XYZ
25.05.2026 12:13

Wynik finansowy netto polskich przedsiębiorstw w I kwartale wzrósł o 1/5. Przekroczył 50 mld zł

W I kwartale 2026 r. wynik finansowy netto polskich przedsiębiorstw niefinansowych przekroczył 50 mld zł – podał GUS. To o 1/5 więcej niż rok wcześniej. Zyski zaraportowało 2/3 ogółu przedsiębiorstw.

W I kw. 2026 r. 66,4 proc. przedsiębiorstw niefinansowych wykazało zyski. To o ponad 1 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

Przychody firm wzrosły o 5,7 proc. do 1 321,6 mld zł. Z kolei koszty wzrosły o 4,9 proc. do 1 256,2 mld zł. Rentowność obrotu brutto wzrosła o 0,6 pkt proc. do 4,9 proc., a netto – o 0,4 pkt proc. do 3,8 proc.

Łącznie zyski netto sięgnęły 73,9 mld zł, a straty – 23,1 mld zł.

W efekcie wynik finansowy netto polskich przedsiębiorstw wyniósł 50,8 mld zł. Oznacza to wzrost o 20,5 proc. w ujęciu rocznym.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Zysk netto polskich przedsiębiorstw wyniósł w 2025 r. 253 mld zł
Wynik finansowy netto polskich przedsiębiorstw w I kw. 2026 wyniósł 50,8 mld zł.
Fot. by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Firmy znów inwestują, leasing bije rekordy. „Powinien być oczkiem w głowie bankowców”
Rynek leasingu ma za sobą rekordowy marzec, a bankowe grupy coraz mocniej walczą o klientów. Szefowie firm leasingowych wskazują, które obszary rosną najszybciej, co napędza popyt i dlaczego leasing…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
mWIG40 na historycznym maksimum, Allegro rośnie ósmą sesję z rzędu. Notowania GPW z 22 maja 2026 r.
Piątkowa sesja przyniosła wzrosty wszystkich indeksów. W WIG20 najlepiej radziła sobie spółka Modivo, a najgorzej Budimex. Oto co działo się jeszcze na GPW.
22.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Anime może pomóc ludziom w kryzysie zdrowia psychicznego
Kreskówkowy eksperyment naukowców w Japonii może zmienić oblicze psychiatrii w kraju, który przechodzi jeden z najgłębszych kryzysów zdrowia psychicznego na świecie. Czy terapia z użyciem anime…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Spółki technologiczne uciekają z regionu. Widać wyraźny trend
Wartość stu największych spółek technologicznych z Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła niemal o jedną dziesiątą. Liczba wyjść z inwestycji VC była bliska rekordu. Te pozytywne dane pokazują jednak…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Tradycja splata się z nowoczesnością
Plecionkarstwo długo miało w Polsce problem wizerunkowy. Za długo pachniało Cepelią, wiklinowym koszem na pranie i stoiskiem na festynie folklorystycznym. Tymczasem wystawa Craft Days w willi…
23.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
„Afera langošowa” na Słowacji. 1,5 tys. euro kary za literówkę
Absurdalna kara dla drobnego sprzedawcy szybkiego jedzenia oburzyła Słowaków. Decyzję urzędu skarbowego skrytykował premier Robert Fico. - Słowacy są znacznie bardziej wyczuleni na konkretne…
24.05.2026