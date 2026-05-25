Wynik finansowy netto polskich przedsiębiorstw w I kwartale wzrósł o 1/5. Przekroczył 50 mld zł

W I kwartale 2026 r. wynik finansowy netto polskich przedsiębiorstw niefinansowych przekroczył 50 mld zł – podał GUS. To o 1/5 więcej niż rok wcześniej. Zyski zaraportowało 2/3 ogółu przedsiębiorstw.

W I kw. 2026 r. 66,4 proc. przedsiębiorstw niefinansowych wykazało zyski. To o ponad 1 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

Przychody firm wzrosły o 5,7 proc. do 1 321,6 mld zł. Z kolei koszty wzrosły o 4,9 proc. do 1 256,2 mld zł. Rentowność obrotu brutto wzrosła o 0,6 pkt proc. do 4,9 proc., a netto – o 0,4 pkt proc. do 3,8 proc.

Łącznie zyski netto sięgnęły 73,9 mld zł, a straty – 23,1 mld zł.

W efekcie wynik finansowy netto polskich przedsiębiorstw wyniósł 50,8 mld zł. Oznacza to wzrost o 20,5 proc. w ujęciu rocznym.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny