Wyniki AMD za Q4 2025 przekroczyły oczekiwania. Akcje firmy jednak mocno spadają

Firma AMD ogłosiła swoje wyniki finansowe za czwarty kwartał 2025. Okazały się lepsze od oczekiwań. Inwestorzy poczuli się jednak rozczarowani przewidywanymi wynikami za pierwszy kwartał 2026. Dlatego też akcje AMD spadają na giełdzie o ponad 8 proc.

Udział na akcję wyniósł w Q4 2025 1,53 dolara, przy oczekiwanych 1,32 dolara. Do tego producent procesorów i układów graficznych osiągnął przychody na poziomie 10,27 miliarda dolarów, przy oczekiwanych 9,67 miliarda dolarów, dając wzrost rdr o ponad 34 proc. Zysk netto wzrósł rdr z 482 milionów dolarów do 1,51 miliarda dolarów.

To jednak nie wystarczyło, by przekonać inwestorów – pisze CNBC. Firma przewiduje bowiem, że przychody w pierwszym kwartale 2026 powinny wynieść 9,8 miliarda dolarów (+/– 300 milionów dolarów), przy oczekiwanych przez analityków 9,38 miliarda dolarów. Zdaniem niektórych ekspertów to zbyt konserwatywne prognozy przy boomie na AI, który powinien mocno nakręcić sprzedaż produktów AMD. Nic więc dziwnego, że kurs akcji spadał na wtorkowej sesji o 8 proc.

Firma jest jednym z dwóch głównych producentów układów graficznych do AI. Nvidia ma jednak zdecydowaną większość udziałów na tym rynku. AMD ogłosiło jednak ostatnio, że sprzeda swoje układy firmom OpenAI i Oracle. Planuje też debiut nowego systemu AI Helios.

Koncern bardzo dobrze radzi sobie na rynku centrów danych. W ostatnim kwartale osiągnął tam sprzedaż o wartości 5,4 miliarda dolarów (wzrost o 39 proc. rdr). Do tego firma notuje dobre wyniki na rynku gamingowym i konsumenckim. Sprzedaje tam zarówno procesory Ryzen, jak i układy graficzne Radeon. Segment ten wzrósł o 37 proc. rdr w ostatnim kwartale 2025, a wartość sprzedaży wyniosła 3,9 miliarda dolarów.

siedziba AMD w kalifornijskiej miejscowości Santa Clara
Dobre wyniki AMD za Q4 2025, jednak prognozy na Q1 2026 rozczarowały inwestorów. Fot. JVEPhoto/Getty Images
