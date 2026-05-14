Wyniki Benefit Systems w I kwartale 2026 mocno powyżej oczekiwań

Grupa Benefit Systems odnotowała w I kw. 2026 r. zysk netto o prawie 50 proc. powyżej oczekiwań analityków. Pozostałe wskaźniki także przewyższyły prognozy.

Zysk netto Benefit Systems w I kw. 2026 r. wyniósł 229,6 mln zł. Oznacza to trzykrotny wzrost w ujęciu rocznym i o 47 proc. więcej, niż przewidywał rynek.

Powyżej oczekiwań była także EBITDA – wyniosła 413,8 mln zł wobec prognoz na poziomie 375 mln zł. Z kolei wskaźnik EBIT sięgnął 232,1 mln zł, podczas gdy analitycy przewidywali 204 mln zł.

Prognozy okazały się jednak trafne w przypadku przychodów, które wyniosły 1,38 mld zł.

Marża EBITDA wyniosła niemal 30 proc., a marża EBIT – 16,8 proc. Z kolei marża netto wyniosła 16,6 proc., o 5 pkt proc. więcej, niż oczekiwał rynek.

Jak przyznali przedstawiciele Benefit Systems, pozytywny wpływ na wyniki miało przejęcie tureckiej Grupy MAC.

Spółka spodziewa się w 2026 r. przeprowadzić ponad 20 otwarć w Polsce, przynajmniej 30 w Turcji i co najmniej 20 na pozostałych rynkach. Nadal szuka też inwestycji w Polsce i za granicą.

15 maja ma odbyć się konferencja wynikowa Benefit Systems.

Źródło: PAP