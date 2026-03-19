Wyniki Grupy Żabka w IV kw. 2025 r. powyżej prognoz

Żabka Group odnotowała w IV kw. 2025 r. 1,13 mld zł zysku EBITDA i 527 mln zł zysku netto. To wyniki wyraźnie wyższe od oczekiwań analityków.

Skorygowana w IV kw. 2025 r. EBITDA sięgnęła 1,13 mld zł i była o 15 proc. wyższa r/r, a także o 4 proc. wyższa od konsensusu rynkowego.

Zysk netto sięgnął w IV kw. 527 mln zł, o 27 proc. powyżej prognoz analityków. Przychody wyniosły 6,92 mld zł, o 2 proc. powyżej prognoz analityków.

W ujęciu rocznym Grupa Żabka odnotowała 27,15 mld zł przychodów i 4,07 mld zł skorygowanej EBITDA.

Z kolei zysk netto sięgnął 1,06 mld zł. To wzrost o 78 proc. w ujęciu rocznym.

W 2025 r. sprzedaż do klienta końcowego wyniosła 31,14 mld zł i była wyższa o 14,1 proc. r/r.

Na piątek 20 marca na godz. 9 Żabka zaplanowała konferencję wynikową. Planujemy kontynuację tematu.

Źródło: PAP