Wyniki Intela lepsze od oczekiwań, ale prognozy rozczarowały rynek

Intel opublikował w czwartek wyniki za czwarty kwartał 2025 r. Okazały się lepsze od oczekiwań Wall Street. Ale prognozy spółki na bieżący kwartał rozczarowały inwestorów.

Intel w czwartym kwartale miał stratę netto w wysokości 600 mln dolarów, czyli 15 centów na akcję po uwzględnieniu korekt. W analogicznym okresie rok wcześniej Intel odnotował stratę netto w wysokości 100 mln dolarów, czyli 3 centy na akcję. Analitycy spodziewali się 8 centów straty na akcję.

Przychody spółki sięgnęły 13,7 mld dolarów w porównaniu z szacowanymi przez analityków 13,4 mld dolarów.

Intel spodziewa się przychodów w pierwszym kwartale w wysokości od 11,7 mld do 12,7 mld dolarów oraz skorygowanego zysku na akcję w okolicach zera. Wynik ten był niższy od oczekiwań zebranych przez LSEG, zakładających zysk na akcję na poziomie 5 centów przy sprzedaży wynoszącej 12,51 mld dolarów.

Podczas konferencji wynikowej kierownictwo Intela poinformowało analityków, że firma została zaskoczona skalą popytu na procesory wykorzystywane w układach AI. Pomimo wykorzystania pełnych mocy produkcyjnych Intel nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu na te układy, co uniemożliwia rentowną sprzedaż w centrach danych – wskazano.

„W krótkiej perspektywie jestem rozczarowany, że nie jesteśmy w stanie w pełni zaspokoić popytu na naszych rynkach” – powiedział prezes koncernu Lip-Bu Tan, cytowany przez agencję Reuters.

Dyrektor finansowy Intela David Zinsner wskazał z kolei, że spółka boryka się z opóźnieniami w zmianie typów produkowanych chipów mimo posiadania własnych fabryk.

Akcje spółki spadały w handlu posesyjnym ponad 11 proc.

Źródło: PAP/XYZ