Wyniki kwartalne LVMH rozczarowały inwestorów. Akcje producenta luksusowych towarów idą mocno w dół

Inwestorzy poczuli się rozczarowani wynikami LVMH za ostatni kwartał 2025. Akcje producenta luksusowych towarów, spadają więc na porannej sesji aż o ponad 7 proc.

Dochody LVMH wzrosły o 1 proc. rdr do 22,7 mld euro w czwartym kwartale 2025. Jednak w całym 2025 roku dochody spadły o 1 proc. rdr. Inwestorzy, jak wyjaśnia CNBC, spodziewali się lepszych wyników. Zwłaszcza że konkurenci LVMH, tacy jak Burberry, Cucinelli czy Richemont, przebili oczekiwania analityków.

Do tego doszły jeszcze ostrzeżenia prezesa koncernu, Bernarda Arnaulta, że „2026 nie będzie łatwy”. – Zawsze mówię, że w naszym biznesie jestem optymistą w średnim okresie czasu, jednak w krótkim okresie czasu trudno jest przygotować poważną prognozę – tłumaczył Arnault inwestorom. – Tak wiele wydarzeń dzieje się na świecie w różnych krajach, że jest bardzo trudno kontrolować wpływ tych czynników na nasze firmy – dodał.