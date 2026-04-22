22.04.2026

Wyniki Orange za pierwszy kwartał 2026 przebiły oczekiwania analityków

Orange Polska zanotował wyższy zysk operacyjny i netto w pierwszym kwartale 2026. Wyniki są lepsze od oczekiwań analityków.

Orange Polska miało w pierwszym kwartale 2026 roku 913 mln zł EBITDAaL z kosztami leasingu (EBITDAaL) (wzrost o 79 mln zł, czyli o 9,5 proc. rdr) oraz 295 mln zł zysku netto. Analitycy oczekiwali EBITDAaL na poziomie 879,6 mln zł oraz 253,4 mln zł zysku netto.

W I kwartale spółka z kolei wygenerowała 3 183 mln zł przychodów (wzrost o 2,9 proc. rdr). Analitycy spodziewali się jednak przychodów na poziomie 3 194,7 mln zł. Łączne przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego) zwiększyły się o 4,8 proc. rdr.

Z kolei zysk operacyjny w I kw. wyniósł 443 mln zł. Analitycy spodziewali się ok. 401,9 mln zł wyniku EBIT.

Zdaniem Orange wzrost to dowód na niesłabnącą dynamikę w usługach związanych ze światłowodem i abonamentem oraz usługami konwergentnymi, a także niższą dynamikę usług prepaid (ze względu na podwyżki cen na koniec 2024 i początek 2025).

Rośnie liczba klientów Orange Polska

Firma Orange Polska zwiększyła też bazę klientów. Liczba indywidualnych klientów ofert łączących kilka usług osiągnęła 1,87 mln (wzrost o 14 tys. kwartał do kwartału i o 4 proc. rdr). Liczba klientów światłowodu poszła w górę (kwartał do kwartału) o 34 tys. i 10 proc. rdr.

Jak wynika z danych spółki, 60 proc. klientów internetu stacjonarnego korzysta ze światłowodu. Spada za to liczba osób korzystających z sieci na łączach miedzianych. Jest ich mniej o 32 tys. (kwartał do kwartału).

O 4 proc. rdr (i 73 tys. kwartał do kwartału) poszła w górę liczba klientów wybierających głosowe usługi komórkowe. To – zdaniem operatora – efekt dobrych ofert zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla biznesu.

O ile klientów usług przedpłaconych przybyło o 2 proc. rdr, to jednak baza ta spadła kwartał do kwartału o 26 tys. osób. To efekt podwyżek cen tych usług z 2024 i 2025 r.

„W pierwszym kwartale osiągnęliśmy (...) wyniki, dające nam mocny start w drodze do realizacji celów całorocznych. Dobrym przykładem naszych sukcesów w tym kwartale jest odzyskanie, po kilku latach, pozycji lidera w rankingu przenoszenia numerów komórkowych” – tłumaczy w oświadczeniu prezes Orange Polska Liudmila Climoc.

Zdjęcie przedstawia logo Orange
Wyniki finansowe Orange Polska za pierwszy kwartał 2026 były lepsze od oczekiwanych. Fot. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Protest głodowy w kopalniach Solino. Orlen rozkłada ręce, rząd nie reaguje
Już ponad 35 dni trwa rotacyjny protest głodowy pracowników Inowrocławskich Kopalni Soli Solino z grupy Orlen. Część protestujących trafiła do szpitala. Załoga walczy o utrzymanie największego w…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Kobieta, która rządzi rektorami. „Uczelni w Polsce jest zbyt wiele” (WYWIAD)
– Nie wierzę w zbiorowy „spadek inteligencji” pokolenia Z. To raczej efekt zmian cywilizacyjnych – młodzi częściej traktują studia instrumentalnie. Uczelni jest zbyt wiele, więc studenci wybierają…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Flota cieni zmienia Bałtyk w strefę ryzyka. Tak Putin omija sankcje
Rosyjska flota cieni nie przypomina już doraźnego mechanizmu omijania sankcji. Jest elementem przemyślanego i zorganizowanego systemu
22.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Giełda czeka na kierunek. Notowania GPW 21 kwietnia 2026 r.
Po południu na GPW najsłabszym z głównych indeksów był mWIG40, na co wpływ miał m.in. spadek Diagnostyki o 5,7 proc. Zdaniem Sobiesława Kozłowskiego, dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego w…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Ruch Trumpa wywołał euforię. Kursy spółek biotechnologicznych wystrzeliły
Donald Trump podpisał rozporządzenie ws. psychodelików. Producenci terapii otrzymają 50 mln dolarów wsparcia i szybszą ścieżkę regulacyjną. Inwestorzy ruszyli do zakupów akcji, a kurs jednego z…
22.04.2026
Kategorie artykułu: Technologia
AI zmienia zasady gry w IT. „Skończyła się era prostego wejścia do branży". Czy uczelnie nadążają?
Rynek pracy w IT szybko się zmienia, a najprostsze zadania przejmują narzędzia sztucznej inteligencji. Początkującym coraz trudniej zdobyć pierwszą pracę. Sprawdziliśmy, jakie kompetencje dają szansę…
20.04.2026