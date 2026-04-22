Wyniki Orange za pierwszy kwartał 2026 przebiły oczekiwania analityków

Orange Polska zanotował wyższy zysk operacyjny i netto w pierwszym kwartale 2026. Wyniki są lepsze od oczekiwań analityków.

Orange Polska miało w pierwszym kwartale 2026 roku 913 mln zł EBITDAaL z kosztami leasingu (EBITDAaL) (wzrost o 79 mln zł, czyli o 9,5 proc. rdr) oraz 295 mln zł zysku netto. Analitycy oczekiwali EBITDAaL na poziomie 879,6 mln zł oraz 253,4 mln zł zysku netto.

W I kwartale spółka z kolei wygenerowała 3 183 mln zł przychodów (wzrost o 2,9 proc. rdr). Analitycy spodziewali się jednak przychodów na poziomie 3 194,7 mln zł. Łączne przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego) zwiększyły się o 4,8 proc. rdr.

Z kolei zysk operacyjny w I kw. wyniósł 443 mln zł. Analitycy spodziewali się ok. 401,9 mln zł wyniku EBIT.

Zdaniem Orange wzrost to dowód na niesłabnącą dynamikę w usługach związanych ze światłowodem i abonamentem oraz usługami konwergentnymi, a także niższą dynamikę usług prepaid (ze względu na podwyżki cen na koniec 2024 i początek 2025).

Rośnie liczba klientów Orange Polska

Firma Orange Polska zwiększyła też bazę klientów. Liczba indywidualnych klientów ofert łączących kilka usług osiągnęła 1,87 mln (wzrost o 14 tys. kwartał do kwartału i o 4 proc. rdr). Liczba klientów światłowodu poszła w górę (kwartał do kwartału) o 34 tys. i 10 proc. rdr.

Jak wynika z danych spółki, 60 proc. klientów internetu stacjonarnego korzysta ze światłowodu. Spada za to liczba osób korzystających z sieci na łączach miedzianych. Jest ich mniej o 32 tys. (kwartał do kwartału).

O 4 proc. rdr (i 73 tys. kwartał do kwartału) poszła w górę liczba klientów wybierających głosowe usługi komórkowe. To – zdaniem operatora – efekt dobrych ofert zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla biznesu.

O ile klientów usług przedpłaconych przybyło o 2 proc. rdr, to jednak baza ta spadła kwartał do kwartału o 26 tys. osób. To efekt podwyżek cen tych usług z 2024 i 2025 r.

„W pierwszym kwartale osiągnęliśmy (...) wyniki, dające nam mocny start w drodze do realizacji celów całorocznych. Dobrym przykładem naszych sukcesów w tym kwartale jest odzyskanie, po kilku latach, pozycji lidera w rankingu przenoszenia numerów komórkowych” – tłumaczy w oświadczeniu prezes Orange Polska Liudmila Climoc.