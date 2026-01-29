Złoto przełamuje kolejną granicę. Kosztuje ponad 5 500 dolarów za uncję i rośnie

Trzy dni po przekroczeniu historycznej bariery 5 000 dolarów za uncję cena złota urosła do ponad 5 500 dolarów za uncję. W ślad za złotym kruszcem drożeje także srebro.

W poniedziałek notowania złota po raz pierwszy w historii przebiły granicę 5 tys. dolarów za uncję. Tymczasem w czwartek rano, trzy dni później, cena uncji wzrosła już ponad 5 500 dolarów. Na godz. 11.30 rośnie o ponad 3,5 proc. i sięga lekko ponad 5 530 dolarów.

W 2025 r. złoto podrożało o 64 proc. i był to największy roczny wzrost od 1979 r. Tymczasem w samym styczniu metal poszedł w górę o 30 proc.

Z kolei srebro, którego cena w ubiegłym tygodniu przekroczyła psychologiczną barierę 100 dolarów za uncję, ociera się już o 120 dolarów.

Głównymi motorami napędowymi wzrostów są utrzymująca się słabość dolara oraz niepewna sytuacja geopolityczna i ekonomiczna, która zachęca inwestorów do lokowania pieniędzy w bezpiecznych aktywach.