WIG20 na rekordowym poziomie. Podsumowanie GPW 29 stycznia 2026 r.

WIG20 znajduje się w okolicach 3.400 pkt., natomiast WIG w trakcie sesji przebił poziom 127000 pkt. Głównym motorem wzrostu jest 6-proc. zwyżka kursu KGHM, a negatywnie na rynek wpływa CCC. Zdaniem analityków słabszy dolar sprzyja ryzykownym aktywom, natomiast niepokój inwestorów mogą budzić kwestie geopolityczne.

W czwartek wedle stanu z okolic godz. 16.30 jedną z najmocniejszych spółek na szerokim rynku jest KGHM, którego akcje drożeją o ok. 6 proc.

Sytuacja pod sam koniec sesji może jednak jeszcze ulec zmianie ze względu na wyprzedaż za oceanem, do której pretekstem mogły być słowa prezydenta USA Donalda Trumpa. Trump ranoc czasu amerykańskiego nazwał szefa Fedu Jerome'a Powellla „debilem" i zapowiedział, że USA „powinny mieć najniższe stopy procentowe ze wszystkich krajów świata". Po otwarciu go ok. godz. 16.40 S&P 500 tracił ponad 1 proc., Nasdaq ponad 2 proc. mimo ocenianych jako dobre wyników najwiekszych spółek.

Zdaniem Konrada Ryczko, maklera i analityka DM BOŚ, KGHM rośnie dzięki zwyżkom cen miedzi i srebra.

– Na rynku jest widoczny ruch w kierunku surowców, pytanie, jakie są tego powody. Z jednej strony mówi się, że to efekt słabszego dolara, ale może w tym być też czynnik spekulacyjny. Jak patrzymy na fundamenty, to mam wrażenie, że ta skala wzrostów, jaką widzimy na srebrze w ostatnich tygodniach, to spekulacja, która zaczyna się rozlewać – powiedział PAP Biznes Konrad Ryczko.

– Srebro częściowo poszło za złotem, które drożeje, poza tym ma ono znaczenie przemysłowe, ale te ostatnie wzrosty to raczej nie jest kwestia fundamentów. W ciągu paru tygodni srebro zalicza wzrost o kilkadziesiąt proc., a nic się nie zmieniło fundamentalnie – dodał.

Jego zdaniem słabszy dolar sprzyja dobrym wycenom ryzykownych aktywów, jednak są też negatywne strony deprecjacji amerykańskiej waluty. Pojawia się ryzyko wzrostu inflacji.

– Jeśli dolar dalej będzie się osłabiać, to euro będzie się umacniać, a to byłoby niekorzystne dla Europy. To jeden temat. Drugi to kwestia, że wzrosty cen surowców mogą przyczynić się do podbicia inflacji. A jeśli inflacja będzie wyższa, to luzowania polityki monetarnej mogą wygasać, a nawet możliwe byłyby rozmowy na temat podwyżek stóp proc. – powiedział Konrad Ryczko.

– Wśród negatywnych kwestii znajdują się wydarzenia polityczne. Jest kwestia Iranu, są spekulacje, czy dojdzie do ataku USA na Iran, co oznaczałoby podbicie cen ropy naftowej. Do tego dochodzi nieprzewidywalna polityka Trumpa – dodał.

W czwartek po południu zdecydowana większość spółek notowanych w WIG20 spada. Jedną z pięciu wzrostowych spółek jest KGHM, które nie tylko zwyżkuje najmocniej, ale też notuje najwyższe obroty, wynoszące ok. 765 mln zł wobec niemal 2 mld zł obrotów na akcjach wszystkich blue chipów.

To kolejny silny wzrost kursu KGHM. Na cztery poprzednie sesje spółka trzykrotnie zanotowała kilkuprocentowy wzrost, a jeden raz spadła o kilka proc. Łącznie od 23 stycznia do środowego zamknięcia akcje KGHM zdrożały o 12,5 proc.

W czwartek od rana na GPW jednym z liderów wzrostów wśród blue chipów jest Orlen, który zwyżkuje o ponad 2 proc.

Dobrze radzi sobie PGE, akcje spółki drożeją o 2,2 proc. Zwyżkują też Enea i Tauron po ok. 0,6 proc., a WIG Energia idzie do góry o niemal 1 proc. i jest jednym z najsilniejszych indeksów sektorowych.

Jak poinformował dziennikarzy minister energii Miłosz Motyka, niewykluczone, że w projekcie tzw. ustawy sieciowej pojawią się poprawki gwarantujące sprawniejszy okres przejściowy dla mniejszych firm OZE. Nie wykluczył też ewentualnych poprawek dotyczących poziomu zabezpieczeń; poprawki te mogą być zgłoszone na najbliższym posiedzeniu sejmu.

Podczas notowań na GPW najsłabszą spółką w WIG20 jest CCC, jej akcje tanieją o 7 proc. Obroty na akcjach spółki wynoszą 151,7 mln zł.

Grupa CCC zweryfikowała oczekiwany poziom wyników za 2025 r. Oczekuje w czwartym kwartale roku obrotowego 2025 od 180 do 220 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 2,6 mld zł. W całym 2025 r. grupa oczekuje wyniku EBITDA w przedziale od 1 mld 430 mln do 1 mld 470 mln zł i przychodów na poziomie 10,9 mld zł.

Jak poinformowali przedstawiciele CCC, spółka obniżyła oczekiwania dotyczące wyników na 2025 r. m.in. z powodu słabej sprzedaży w czwartym kwartale. Liczy na poprawę wyników w tym roku, ale nie podaje prognoz. Zdaniem analityków podane przez CCC wyniki za 2025 r. są niższe od oczekiwań. Ich zdaniem nie dziwi to, że spółka podtrzymuje plany rozwoju, ale nie deklaruje wprost oczekiwań finansowych.

Wśród średnich spółek jedną z najsłabszych jest Eurocash ze spadkiem o 2,3 proc.

Grupa Eurocash, właściciel sieci specjalistycznych sklepów alkoholowych Duży Ben, zmienia model biznesowy sieci z agencyjnej na franczyzową. Zaplanowana na lata 2026–2027 zmiana ma przyspieszyć rozwój sieci, zwiększyć dostępność sklepów dla klientów oraz wzmocnić sprzedaż.

Wśród spółek grupowanych w sWIG80 ponownie silnie rośnie kurs DataWalk, tym razem o 5,3 proc. Kurs DataWalk mocno zwyżkuje od drugiej połowy grudnia 2025 r. i do 28 stycznia poszedł w górę o ponad 65 proc.

W indeksie sWIG80 najsłabszy jest Bumech ze spadkiem o prawie 6 proc.

Bumech poinformował, że podpisał z zarządcą masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia umowę dzierżawy Kopalni Węgla Kamiennego Silesia jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa PG Silesia.

Źródło: PAP