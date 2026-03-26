Wyraźny wzrost wyniku finansowego banków w 2025 r. Ponad 20 proc. w górę

Wynik finansowy sektora bankowego w 2025 r. wzrósł o 21,5 proc. względem 2024 r. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. 538 banków odnotowało zyski, a 15 – straty.

W 2025 r. 538 banków – 50 komercyjnych i 488 spółdzielczych – wypracowało łącznie 51,5 mld zł zysku netto. Z kolei 15 komercyjnych banków odnotowało straty netto o łącznej wartości 2,8 mld zł.

Oznacza to, że wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 48,7 mld zł. To o 21,5 proc. więcej niż w 2024 r., gdy wynik wyniósł 40,1 mld zł.

Sektor zawdzięcza poprawę wyższemu o 3,6 mld zł wynikowi z tytułu odsetek, dodatniemu wynikowi z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, który wyniósł 2,2 mld zł wobec straty w wysokości 1,6 mld zł w 2024 r., a także niższym o 3,5 mld zł rezerwom.

Największą pozycją aktywów banków były aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu – stanowiły one 65 proc. wszystkich aktywów wobec 64,8 proc. w 2024 r. Z kolei po stronie pasywów największy udział miały zobowiązania finansowe, które stanowiły 87,8 proc. całości (wzrost o 1,2 pkt proc. r/r).

Suma bilansowa banków wzrosła o prawie 10 proc. do 3 633,6 mld zł.

W sektorze niefinansowym wartość kredytów wzrosła o 6 proc. do 1 266,6 mld zł, a za ponad 60 proc. odpowiadały kredyty dla gospodarstw domowych przeznaczone na nieruchomości mieszkaniowe.

Według stanu na 31 grudnia 2025 r. wartość depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 2 372,0 mld zł, czyli o 8,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Z tej sumy 88,7 proc. należało do sektora niefinansowego, a 11,3 proc. do sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Pod względem produktowym największy udział w kredytach przedsiębiorstw miały kredyty operacyjne (181,2 mld zł, wzrost o 6,7 proc. r/r) i kredyty inwestycyjne (177,6 mld zł, wzrost o 8,2 proc.). Kredyty przedsiębiorstw przeznaczone na nieruchomości miały wartość 71,3 mld zł (wzrost o 6,7 proc.).

W 2025 r. działalność operacyjną rozpoczął jeden bank ze 100 proc. udziałem kapitału zagranicznego – koreański IBK Bank Polska – oraz trzy oddziały instytucji kredytowych. Działalność zakończył z kolei jeden oddział instytucji kredytowej oraz jeden bank spółdzielczy, który połączył się z polskim bankiem komercyjnym. Jeden bank komercyjny kontrolowany przez kapitał zagraniczny stał się bankiem ze 100 proc. udziałem kapitału zagranicznego.

