Wysłannik Trumpa poleci do Izraela, a potem na rozmowy pokojowe ws. Ukrainy

Steve Witkoff, wysłannik prezydenta USA ds. misji pokojowych, przyleci we wtorek do Izraela, by spotkać się z premierem Benjaminem Netanjahu – podaje Reuters. Następnego dnia stawi się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie odbędzie się kolejna runda rozmów między Ukrainą, USA i Rosją.

Z izraelskim premierem Steve Witkoff będzie najpewniej rozmawiał o sytuacji wokół Iranu – twierdzi Times of Israel, które powołuje się na izraelskich urzędników.

Przeczytaj też: „WSJ”: Stany Zjednoczone w najbliższej przyszłości nie zaatakują Iranu

Po spotkaniu w Izraelu wysłannik Donalda Trumpa uda się do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Abu Zabi. W środę i czwartek odbędzie się tam przełożona runda negocjacji pokojowych z udziałem delegacji z Ukrainy, Rosji oraz USA.

Do ostatniego i równocześnie pierwszego trójstronnego spotkania doszło 23 i 24 stycznia właśnie w Abu Zabi. Tamte rozmowy nie przyniosły porozumienia. Rzecznik rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich przekazał jednak, że odbyły się w „konstruktywnej atmosferze”.

W sobotę Steve Witkoff rozmawiał w Miami z przedstawicielem Kremla Kiriłłem Dmitrijewem. To on uczestniczy w negocjacjach jako wysłannik Kremla. Wysłannik Donalda Trumpa ocenił spotkanie jako „konstruktywne”.

