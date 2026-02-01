Negocjacje pokojowe ws. wojny na Ukrainie przełożone

Prezydent Ukrainy ogłosił, że kolejna runda rozmów pokojowych z udziałem Ukrainy, USA i Rosji została przełożona na środę i czwartek, 4 i 5 lutego. Wcześniej ustalono, że odbędą się w niedzielę 1 lutego.

„Przed chwilą odbyła się odprawa naszego zespołu negocjacyjnego. Ustalono daty kolejnych trójstronnych spotkań: 4 i 5 lutego w Abu Zabi. Ukraina jest gotowa do merytorycznej rozmowy i zależy nam na tym, by rezultat przybliżył nas do realnego i godnego zakończenia wojny” – napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na X.

Our negotiating team has just delivered a report. The dates for the next trilateral meetings have been set – February 4 and 5 in Abu Dhabi. Ukraine is ready for a substantive discussion, and we are interested in ensuring that the outcome brings us closer to a real and dignified… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2026

Już wcześniej ukraiński przywódca zastrzegał, że może dojść do zmiany pierwotnego terminu, czyli niedzieli 1 lutego. Jak wyjaśniał, powodem jest zaostrzająca się sytuacja wokół Iranu.

Do ostatniego i równocześnie pierwszego trójstronnego spotkania doszło w poprzedni weekend. Rozmowy nie przyniosły jednak porozumienia. Rzecznik rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich przekazał jednak, że odbyły się w „konstruktywnej atmosferze”.